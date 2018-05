Bei einem Verkehrsunfall, den eine 72-Jährige verursachte, ist am Montagmorgen ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Die Seniorin befuhr um 9.45 Uhr Uhr auf der die Kreisstraße 3296 von Dorfmerkingen in Richtung Elchingen unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3297 übersah sie einen vorfahrtberechtigten Lastwagen eines 47-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.