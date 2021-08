Landes-Musk-Festival soll grandioses musikalisches Festwochenende werden

Das Wochenende des Landes-Musk-Festivals in Neresheim beginnt am Freitagabend, 17. September, um 20 Uhr auf dem Marienplatz mit dem Sinfoniekonzert der JPO. Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg ist das Auswahlorchester der musikalischen Nachwuchs-Elite der Region Ostwürttemberg.

Im Konzert wird unter anderem Webers Klarinettenkonzert mit der Neresheimer Klarinettistin Hanna Keller erklingen. Die JPO hat sich unter der Leitung von Chefdirigent Uwe Renz weit über die Landesgrenzen hinaus zu einem wichtigen Kulturträger und sympathischen musikalischen Botschafter der Region entwickelt. Tickets gibt es ab zwölf Euro unter reservix.de und bei der Tourist-Info der Stadt Neresheim zu kaufen.

Am Samstag, 18. September, findet das eigentliche Landes-Musik-Festival statt. Ab 10 Uhr eröffnen die Neresheimer Schalmeien und Stadtkapelle Neresheim den Tag auf dem Marienplatz. Anschließend präsentieren verschiedene Ensembles, Chöre und Orchester die musikalische Vielfalt des gesamten Bundeslandes auf vier Bühnen: Sparkassen-Bühne Marienplatz, EnBW-ODR-Bühne am Bahnhofsplatz, Bühne im Stadtgarten und an der Stadtmauerbühne in der Stadtgrabenstraße.

Das Konzert des Landespolizeiorchesters auf dem Marienplatz bildet um 19 Uhr den Abschluss des Tages. Das LPO ist das einzige Berufsblasorchester des Landes Baden-Württembergs. Es ist Teil der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit und musikalischer Botschafter der Polizei und des Landes. Mit seiner musikalischen Vielfalt ist es dem Orchester möglich, unterschiedliche Musikstilrichtungen anzubieten. So reicht das Repertoire von traditioneller und sinfonischer Blasmusik über klassische Musik bis hin zu Swing, Jazz, Pop und Rock. Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt.

Am Sonntagmorgen, 19. September, findet um 10 Uhr ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst auf dem Marienplatz mit anschließender Bewirtung und Musik statt. Ab 14 Uhr geht das Programm im idyllischen Neresheimer Stadtgarten weiter.

Zum Abschluss des musikalischen Festwochenendes gastiert um 18 Uhr als finales Highlight die international bekannte Band Glasperlenspiel. Auf dem bestuhlten Marienplatz dürfen laut aktueller Corona-Verordnung 750 Personen mit Maske und 3G-Nachweis den bekannten Hits des erfolgreichen Gesangsduos lauschen. Electro-Beats treffen auf Pop-Melodien, Club-Vibes auf atmosphärische R’n‘B- und Hip-Hop-Einflüsse: Glasperlenspiel bedeutet intelligent produzierter UrbanPop mit jeder Menge aufregender Ecken und Kanten.

Für ein angenehmes, spätsommerliches Konzert-Flair sorgen die Vereine mit reichlich Bewirtung. Tickets gibt es ab 39 Euro in der Tourist-Info der Stadt Neresheim und unter eventim.de zu kaufen. Und wer ganz vorn sitzen möchte, kann sich ein VIP-Ticket für 49 Euro kaufen.