Im vergangenen Sommer hat Nikolaus Mohr gemeinsam mit weiteren Künstlern im Neresheimer Rathausfoyer im Rahmen der Ausstellung „Licht und Raum“ präsentiert. Am Donnerstag hat der Künstler sieben Grafiken als Schenkung an die Stadt übergeben. Bürgermeister Thomas Häfele bedankte sich im Namen der Stadt herzlich bei Nikolaus Mohr. In den nächsten Wochen werden die Bilder gerahmt und ausgestellt.