Kräuterschnecke bereichert den Garten der Wohngruppe

Bei strahlendem Sonnenschein und voller Motivation haben die Bewohner der Außenwohngruppe der Behindertenhilfe Ostalb in Neresheim ihr großes Vorhaben begonnen: Dank einer Spende über 250 Euro der Marien-Apotheke Neresheim ist in vielen Stunden der gemeinsamen Zusammenarbeit mit den Bewohnern im Garten der Wohngemeinschaft eine Kräuterschnecke entstanden. Für alle Beteiligten, hauptsächlich Menschen mit Behinderungen, war von Anfang an klar wie die Kräuterschnecke aussehen soll und welche Kräuter gepflanzt werden. Eine große Überraschung zeigte sich bei der Materialmenge, die zum Bauen benötigt wurde. Beim gemeinsamen Abschlussessen wurden die verschiedenen eingepflanzten Kräuter dann erntefrisch verarbeitet.