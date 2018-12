Kommentar zur Freibadsanierung: In den sauren Apfel beißen

Noch im Oktober war es Marschroute der Verwaltung, dass man zwar das Freibad in Kösingen sanieren wolle, dass dies aber aus finanziellen Gründen nicht sofort möglich sei, weil sonst elementare Aufgaben in Gefahr wären, bei denen es um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen gehe. Und dazu gehörte nicht nur die millionenschwere Erweiterung des Gewerbegebietes, sondern auch der Breitbandausbau in der Gesamtstadt.

Es ist schon verwunderlich: Dieser wird nun aber, nur wenige Wochen später, als nicht mehr so vordringlich eingestuft. Bei der Einbringung des Haushalts war überdies zu hören, auch geringere Zuweisungen des Landes und gleichzeitig steigende Umlagen brächten Neresheim in eine schwierige Situation. Jetzt droht zu alledem sogar noch ein erhoffter Zuschuss des Landes über satte 750 000 Euro für die Sanierung des Freibades flöten zu gehen – und trotzdem will man das Bad in der Prioritätenliste vorziehen?

Der Stadt wird wohl nichts anderes übrig bleiben, sie wird wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen müssen. Denn der Eingemeindungsvertrag lässt ihr nicht viel Spielraum. Und sie ist im Fall des Schweindorfer Kindergartens, den sie schließen wollte, vom Verwaltungsgericht bekanntlich daran erinnert worden, dass Verträge einzuhalten sind. Eine neue Situation wäre nur gegeben, wenn die Kösinger sich ihr Freibad abhandeln ließen. Aber das wird wohl kaum der Fall sein.