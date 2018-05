Kolpingsfamilie Neresheimfeiert 125. Jubiläum

Neresheim - Die Kolpingsfamilie Neresheim kann dieses Jahr auf 125 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken. Gefeiert wird am kommenden Sonntag, 6. Mai, in der Härtsfeldhalle Neresheim. Die Feierlichkeiten beginnen um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst. Zelebrant ist Präses Pfarrer Adrian Warzecha. Die Festpredigt hält Dr. Claudia Hofrichter. Die Band TiNäF und der Liederkranz Neresheim werden den Gottesdienst musikalisch umrahmen. Anschließend gibt es einen Festakt mit Grußworten und Musikstücken der Stadtkapelle sowie einen Festvortrag des Bundesvorsitzenden Thomas Dörflinger zum Thema „Kolping- eine Idee mit Zukunft“.

Die Geschichte der Kolpingsfamilie beginnt bereits im Jahr 1846. Der katholische Priester und Sozialreformer der ersten Stunde, Adolph Kolping, übernimmt den Vorsitz beim Gesellenverein Elberfeld – in diesem Zusammenschluss erkennt Kolping ein geeignetes Mittel zur Bewältigung sozialer Probleme. Innerhalb weniger Jahre gelingen ihm zahlreiche Neugründungen. Die ersten Vereine schließen sich bereits 1850 zum Verband zusammen. Bis zu Kolpings Tod am 4. Dezember 1865 entstehen mehr als 400 Gesellenvereine in Deutschland und vielen Ländern Europas. Damit wird Kolping ein Initiator der katholischen Sozialbewegung und Wegbereiter der katholischen Soziallehre.

Kolpings Wirken strahlt auch auf die Ostalb und nach Neresheim aus. Der Vorläufer der Kolpingsfamilie Neresheim war der katholische Gesellenverein Neresheim, der am 4. November 1893 auf die Initiative von Stadtpfarrer Fridolin Schultheiß aus der Taufe gehoben wurde. Mangels Aufzeichnungen lässt sich die Historie des Vereins in den ersten Jahren nicht mehr rekonstruieren. Bekannt ist nur, dass der Verein nach Ende des Zweiten Weltkriegs wiederbelebt werden musste. Bei einer Generalversammlung am 24. April 1950 ist von einer „Neugründung“ die Rede; so ist es zumindest in der Chronik des Vereins nachzulesen.

Kolpingsfamilie engagiert sich in vielfältiger Weise

Seit dem Neustart in den 50er-Jahren nimmt die Kolpingsfamilie Neresheim aktiv am Gemeindeleben teil. Dazu zählt unter anderem auch die Teilnahme am Stadtfest oder die Organisation des Kolpingsfests. Auch die Pflege des Adolph-Kolping-Weges entlang der Egau und die Grünanlage bei der Wallfahrtskirche Maria Buch wird von Mitgliedern der Kolpingsfamilie erledigt. Verschiedene soziale Projekte wie die Unterstützung der Aktion Hoffnung oder des Neresheimer Missionars Pater Anton Kappler stehen ebenfalls auf der Vereinsagenda. Anton Kappler ist seit über 40 Jahren auf der Insel Flores in Indonesien in einem von Erdbeben gefährdeten Gebiet. Bei seinen Besuchen in der Heimat ist er ein gern gesehener Gast bei der Kolpingsfamilie Neresheim und berichtet in Wort und Bild von seiner Arbeit in Indonesien.

Besonders hervorzuheben ist außerdem noch die Neresheimer Ausbildungs- und Berufsmesse, die seit 2008 von der Kolpingsfamilie Neresheim ausgerichtet wird.