Kolpingsfamilie bringt Außenanlagen bei Maria Buch wieder in Schuss

Mitglieder der Kolpingsfamilie Neresheim haben sich auch in diesem Jahr wieder um die Pflege der Grünanlage der Wallfahrtskirche Maria Buch in Neresheim verdient gemacht. Bei einem groß angelegten Frühjahrsputz wurde die Fläche um die Kapelle von Ästen und sonstigem Unrat befreit. Außerdem wurde der Weg – wie in jedem Jahr – wieder mit frischem Kies ausgestattet. Die 9,5 Tonnen Kies, die dafür nötig waren und von der Firma Hutter gespendet wurden, haben Mitglieder der Kolpingsfamilie an zwei Abenden aufgebracht und eingerecht. Im Sommer und Herbst werden die ehrenamtlichen Kräfte der Kolpingsfamilie bei Maria Buch ebenfalls tätig. Denn zur Pflege der Anlage gehört auch das regelmäßige Rasenmähen sowie im Herbst die Entsorgung des Laubs.