Klingende Edelsteine in der Abteikirche

Das Quintett „Varietas Canti“, hervorgegangen aus den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, hat sich bei seinem Auftritt in der Neresheimer Abteikirche erstmals zum Sextett edler Männerstimmen erweitert. Durch die Aufnahme eines zweiten Countertenors erhielt der Gesamtklang einen deutlichen Touch zum glänzend Helleren.

Die jungen Männer machten ihre erste Erfahrung als Sänger bei den Hymnus-Chorknaben, die schon mehrfach in Neresheim zu hören waren. Auch als sie sich mit ihren reifen Männerstimmen zum Ensemble „Varietas Canti“ zusammentaten, gönnten sie sich und den vielen Zuhörern das seltene Klangerlebnis in der prächtigen Barockkirche mit ihrem langen Nachhall.

Ihn einzukalkulieren, war schon für manchen Chor mit Problemen verbunden. Die jungen Stuttgarter, schon als Knaben daran gewöhnt, wussten jedoch damit umzugehen und ihn zu nutzen. So auch bei ihrem erlesenen Programm am vergangenen Samstag, als sie sogar dreimal den Standort ihres Auftritts wechselten, um unterschiedliche Klangwirkungen zu testen.

Eine Huldigung ans Pfingstfest

Im Unisono der Gregorianik lässt sich die Reinheit der Intonation am besten unter Beweis stellen. Das demonstrierten die Stuttgarter beim „Spiritus sanctus“ von Hildegard von Bingen, eine Huldigung an das bevorstehende Pfingstfest. Die feinen Unterschiede der beiden Countertenören ließen sich im hierzulande äußerst selten zu hörenden Magnificat des Engländers Charles Wood (1866 bis 1926) gut hörbar studieren, weil sie dabei rechts und links außen positioniert waren. Der eine verfügt über eine klare Bestimmtheit in der Tongebung, während der neue im Ensemble spürbar weicher intoniert. Beide ergänzen sich jedoch hervorragend und gehören zu den zurückhaltenden Vertretern ihrer Gattung, fern aller schrillen Forcierung.

Das Programm setzte auf Kontrastwirkung. Dem Kyrie und dem Agnus Dei aus der Palestrina-Messe „Aeterna Christi Munera“, die etwas mehr römischen Glanz verdient hätte, folgten frühe englische Chorsätze von Thomas Tallis (1505 bis 1585), die bewundernswerte Virtuosität ausstrahlten. Das „Ubi caritas“ von Ola Gjello (geboren 1978) erwies sich als einer der klingenden Edelsteine, mit denen das Ensemble glänzte. Auffallend war die Perfektion, mit der auch das andere zeitgenössische Werk trotz seiner Dissonanzen und Rhythmuswechsel dargeboten wurde: das „Benedicamus Domino“ von Penderecki.

Ebenbürtig der hohen Qualität des Ensembles zeigte sich Joachim Priesner auf der großen Holzhay-Orgel mit seiner ideenreichen Improvisation über Hildegard von Bingens „Spiritus sanctus vivicans vita“ und der empfindsamen Interpretation von Georg Muffats Ciacona in G. Den langanhaltenden Beifall belohnten die Stuttgarter Musiker mit einem zauberhaft schönen „Evensong“ aus der anglikanischen Liturgie.