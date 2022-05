Klaus Pavel ist für seine Verdienste rund um den Fußballsport mit der Erinnerungsmedaille des Württembergischen Fußballverbandes ausgezeichnet worden.

In der Halbzeit des Bezirkspokalfinalspieles in Dorfmerkingen betonte der Bezirksvorsitzende Jens-Peter Schuller den großen Einsatz Pavels in den 24 Jahren als Landrat des Ostalbkreises. Er habe das Ehrenamt immer unterstützt und gestärkt.