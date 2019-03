Was ursprünglich nach einer reinen Schönheitsreparatur am Kirchturm ausgesehen hatte, hat sich schließlich zu einer umfassenden Innen- und Außenrenovierung ausgewachsen. Nun erstrahlt das 350 Gläubige fassende, dem heiligen Otmar geweihte Elchinger Gotteshaus wieder in neuem Glanz. Am Samstag, 9. März, um 18.30 Uhr feiern die Katholiken in Elchingen nach einer Pause von fast einem Jahr erstmals wieder in ihrer angestammten Kirche Gottesdienst.

Dass etwas nicht in Ordnung sein kann, zeigte sich zuerst am Kirchturm: Der wurde ganz schwarz, obwohl es noch nicht sehr lange her war, seit er frisch verputzt worden war. Ebenso wie das Kirchenschiff. Aber dort, erinnert sich Gesamtkirchenpfleger Georg Haas, trat dies kurioserweise nicht auf. Schließlich wurde festgestellt, dass sich Ober- und Unterputz nicht vertrugen. Der eine war zu hart, der andere zu weich. Als Folge sammelte sich Wasser hinter dem Putz und auf ihm bildeten sich Algen.

Ein Gutachter schaute sich dann nicht nur den Turm an, sondern die gesamte Kirche und kam zum Schluss, dass das Dach dringend saniert werden muss, weil das Gebälk nicht mehr in Ordnung war. Alle Deckenbalken und die Hölzer der Dachauflage müssen erneuert werden. Weil dabei aber der Denkmalschutz eine Rolle spielt, durfte man das Dach nicht einfach abtragen und durch ein neues ersetzen.

Denn all das Holz, das nicht zerfressen und noch brauchbar war, musste wieder verwendet werden. Die Folgen schildert Jürgen Salat vom Bauausschuss des Kirchengemeinderates so: „Das war eine komplizierte Operation. Wir mussten alle Balken stückeln, so dass jetzt jeder Balken ein Flickwerk aus alt und neu ist.“ Das ganze Dach wurde erneuert. Deswegen mussten alle Dachplatten entfernt und 36 000 Platten neu verlegt werden. Außerdem wurden 40 Quadratmeter Holz und acht Kilometer Dachlatten verarbeitet. Auch die Firste mussten erneuert werden. Bis zu 15 Zentimeter Putz mussten am Kirchturm herunter geklopft werden.

Nicht nur das: Der gesamte Kircheninnenraum musste ausgeräumt werden, damit man ein Gerüst aufstellen konnte. Das Kirchenschiff wurde nicht nur außen, sondern auch innen neu gestrichen und gereinigt, die Böden wurden abgeschliffen, die Heizung erneuert, die Bänke aufgearbeitet und gegen den Holzwurm behandelt.

Bei vielen Arbeiten mussten Profis ran, aber dennoch blieb auch für die Ehrenamtlichen viel zu tun. Deren Einsatz loben die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Lioba Schwenninger, sowie Monika Salat und Werner Feichtenbeiner vom Bauausschuss in den höchsten Tönen. Denn diese Freiwilligen haben zum Beispiel viele Zimmerarbeiten erledigt, sie haben alle Nägel am Dachboden selbst beseitigt oder das Altholz weggebracht. Rund 3000 Arbeitsstunden von Ehrenamtlichen stecken in der Kirchenrenovierung, schätzen Lioba Schwenninger und Georg Haas. Gut 30 000 Euro hat sich die Kirchengemeinde Elchingen damit erspart.

Jugendgruppen sammeln Spenden

Hinzu kommen 35 000 Euro an Bargeldspenden aus den verschiedensten Aktionen. So hat die Jugendgruppe aus altem Holz der Kirche 80 Engel gemacht und verkauft. Sie hat als Maischerz einen acht Meter hohen Kirchturm aus Holz nachgebaut und vor dem Bürgerhaus aufgestellt, wo in der Zeit der Kirchenschließung Gottesdienst gefeiert wurde. Vor dem Winter hatte sie zu einem Turmabbaufest mit Weißwurstfrühstück eingeladen. Es gab ein Musicaldinner, Schrottsammlungen und zwei Baubesichtigungen, die auf großes Interesse stießen und die in einem Frühschoppen mündeten. Über 1000 Brote und Kalender wurden für den guten Zweck verkauft, und am 22. März gibt es einen Comedianabend mit Ernst Mantel.

Doch trotz allem deckt dies nur einen kleinen Teil der Sanierungs-Kosten, die sich insgesamt auf 1,5 Millionen Euro belaufen. 992 000 Euro schießt die Diözese Rottenburg-Stuttgart zu. Es gibt Mittel vom Denkmalschutz, Stadt und die Gesamtkirchengemeinde Neresheim leisten ihren Beitrag. Trotzdem muss die Kirchengemeinde Elchingen in ihre Rücklagen greifen und Kredite aufnehmen.

Haas ist jedoch zuversichtlich: „Wir werden eine Punktlandung schaffen.“ Dies lässt sich auch deswegen absehen, weil bereits zwei Drittel der Kosten abgerechnet sind. Bis zum Festgottesdienst ist jedoch noch nicht alles fertig. Wegen des kalten Wetters konnten noch nicht alle Arbeiten auf dem Dach erledigt werden, auch die Außenanlagen werden erst im Laufe des Frühjahrs gerichtet.