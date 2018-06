Kindertagesstätte wird doppelt so groß

In gut zwei Jahren ist die Kindertagesstätte Sankt Josef in Neresheim doppelt so groß wie heute. Dann gehören wohl die Zeiten der Vergangenheit an, in denen Eltern mit Kleinkindern abgewiesen werden, weil nicht genügend Plätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung stehen. Wie dies bewerkstelligt werden soll, darüber hat Pfarrer Adrian Warzecha in einer gut besuchten Gemeindeversammlung berichtet. Das Vorhaben kostet insgesamt rund 2,8 Millionen Euro. Die katholische Kirchengemeinde muss gut 700000 Euro beisteuern. „Wir müssen uns dafür nicht verschulden und unsere Rücklagen auch nicht vollständig einsetzen“, sagte der Pfarrer.

Kommune zahlt Großteil

Warzecha machte deutlich, dass für die Erweiterung allein die Stadt zuständig ist. Sie müsse zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren bereitstellen, um den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen zu können. Bei der Sanierung trage die Kommune den Löwenanteil der Kosten.

Um eine Ertüchtigung der Einrichtung wäre die Kirchengemeinde ohnehin nicht herumgekommen. Der Kindergarten sei 1974 gebaut worden und platze inzwischen aus allen Nähten. Dies nicht zuletzt deshalb, weil seither neue Betreuungsangebote dazu gekommen seien und weil sich auch pädagogisch viel geändert habe. „Heute geht es nicht mehr darum, Kinder 'aufzubewahren', sondern darum, sie früh zu fördern und es ihnen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entfalten.“ Als man mit der Ganztagsbetreuung begonnen habe, habe man Zweifel gehabt, ob die seinerzeit vier Plätze gebraucht werden. „Heute haben wir Wartelisten.“

Verschärft werde die Situation durch bauliche Mängel und die Tatsache, dass das Personal keinen eigenen Raum habe. Als man das Angebot vor drei Jahren eingeschränkt habe, habe sich die Situation nur unwesentlich entschärft. Hinzu komme, dass das Kolpingheim baufällig sei. Eine Sanierung würde 550 000 Euro verschlingen. Es wird dem künftigen Anbau weichen. Aus all diesen Gründen, sagte der Pfarrer, habe man im vergangenen Jahr der Stadt signalisiert, dass eine Sanierung der Kita unausweichlich sei. Die Kommune wiederum habe mitgeteilt, dass sie weiteren Betreuungsbedarf im sogenannten U3-Bereich habe. Daher sei es zu Überlegungen gekommen, nicht nur zu sanieren, sondern auch zu erweitern.

Man habe es nicht für sinnvoll erachtet, neben den zwei kirchlichen einen dritten Kindergarten in Neresheim zu bauen. Zudem sähen die Erzieherinnen in der Erweiterung große Vorteile, auch wenn ihnen bewusst sei, dass es dann ein anderes Arbeiten sein werde: Die künftig fünfgruppige Einrichtung benötige deutlich mehr Personal. Die beiden Krippengruppen bräuchten einen hohen Betreuungsaufwand.

Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten sollen 2016 beginnen, im September 2017 soll die Kindertagesstätte am seitherigen Platz wieder in Betrieb gehen. Für ein Jahr müssen Kinder und Erzieherinnen ein anderes, vorläufiges Domizil beziehen. Wo dies sein wird, ist nach den Worten des Pfarrers noch nicht raus. Warzecha: „Es gibt viele gute Ideen, aber es ist noch zu früh, darüber zu reden.“