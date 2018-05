Kindergartenkinder inspizieren das neue Baugebiet in Ohmenheim.

Neresheim (uz) - In Neresheim-Ohmenheim rollen derzeit die Bagger an. Grund ist die Erschließung von 15 Bauplätzen im Baugebiet Bennenberg West. Die 47 Kinder der katholischen Kindertagesstätte Ohmenheim durften am Mittwochvormittag mit ihren Erzieherinnen die Baustelle besuchen und natürlich auch die Baufahrzeuge der Firma Bortolazzi genau inspizieren. Auf einer Länge von etwa 200 Meter werden in den nächsten Wochen jeweils ein Regen- und Schmutzwasserkanal, die Gasleitung, Glasfaser für schnelles Internet, Kupferkabel für Telefon und mehr verlegt werden. Ebenso werde die Straßenbeleuchtung mit LED und der Asphalt und Abgrenzungen aus Granit angebracht werden. Jeder Bauplatz soll einen extra Kontrollschacht für Regen und Schmutzwasser erhalten. Bis September 2018 soll alles soweit erschlossen sein, damit die ersten bis Ende des Jahres mit dem Bau beginnen können. Diese wichtige Investition werde 1,1 Millionen kosten, erläuterte Bürgermeister Thomas Häfele bei dem Besuch auf der Großbaustelle. Von den 15 Bauplätzen gebe es bereits für zwölf Plätze Vorreservierungen, so Häfele, der sich gemeinsam mit Ortsvorsteher Manfred Reimer über die rege Nachfrage an Bauplätzen in Ohmenheim freut. Foto: Zurke