Kiesewetter und Häfele besprechen Verkehrspolitik

Bei seinem Antrittsbesuch beim neu gewählten Bürgermeister Neresheim, Thomas Häfele, hat Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter die verkehrspolitischen Herausforderungen in Neresheim besprochen.

Mögliche Ortsumgehungen in Ohmenheim und Neresheim im Rahmen der B 466 seien bislang nicht für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet. In Zusammenarbeit mit Bundestagsabgeordnetem Kiesewetter wolle man diese für den nächsten Bundesverkehrswegeplan, ab dem Jahr 2030, anmelden. Kiesewetter sagte seine Unterstützung bei dieser langfristigen Aufgabe zu. Wichtig sei, so Kiesewetter, mit dem Bau der B 29 neu die Südumfahrung Nördlingen zu verhindern, die sehr negative Auswirkungen auf das Härtsfeld hätte und zu hohen Belastungen für die Ortsdurchfahrten Ohmenheim und Neresheim führen würde.

Darüber hinaus besichtigte er mit Bürgermeister Häfele das Gemeindebedarfsgebäude in Dorfmerkingen, in dem unter anderem zwei Kindergartengruppen untergebracht sind.