Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Elchingen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei fuhr der 29-jährige Fahrer eines Seat gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf den VW einer 27-Jährigen auf, vermutlich aus Unachtsamkeit. Durch den Aufprall wurde der VW wiederum auf den Mercedes eines 28-jährigen Fahrers geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen des Mercedes leicht verletzt. Zwei weitere unfallbeteiligte Kinder wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17 000 Euro.