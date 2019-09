Königliche Klänge in der Klosterkirche

Zum 27. Mal kamen die Musikfreunde der Region in den Genuss königlicher Klänge der Royal Academy of Music London in der Klosterkirche Neresheim. Mit Standing Ovations feierten nahezu tausend begeisterte Zuhörer am Sonntag die Spitzenleistungen der 20 Sängerinnen und Sänger des Chores und der vier Organisten.

Seit 1991 kommen jährlich – außer 1993 – Studierende der weltberühmten Londoner Hochschule für eine Woche in die Abtei Neresheim, um ihr neues Konzertprogramm einzuüben und die Liturgie der Benediktinermönche zu bereichern. „Gerade in der gegenwärtigen Zeit ist es von besonderer Bedeutung, dass junge Musiker aus London uns mit einem Konzertprogramm in der Kombination von Komponisten aus England, Süddeutschland und Kontinental-Europa erfreuen,“ hob Pater Albert Knebel als Prioradministrator des Klosters in seinem Grußwort hervor.

Es sind immer noch die gleichen bedeutenden Musikpädagogen wie vor 27 Jahren, die in dieser Werkwoche in Neresheim mit ihren internationalen Studierenden eine exquisite Auswahl kirchenmusikalischer Meisterwerke erarbeiten: Professor Patrick Russill mit dem Chor und Professor Dr. David Titterington mit den Organisten. Unter den Komponisten der aufgeführten Werke war sogar schon einer, der vor Jahren noch als Schüler in Neresheim dabei war.

Glanzvolle Polyphonie im Altarraum

Wie von weiter Ferne erklang aus dem Altarraum der Introitus „Let all mortal flesh keep silence“ (deutsch: Lasst alles sterbliche Fleisch Stille halten) von Edward Bairstow (1874 bis 1946), dem Organisten an der Kathedrale von York. Das Unisono der einzelnen Stimmgruppen blühte zu glanzvoller Polyphonie auf.

Mit der Vertonung eines griechischen Abendhymnus aus dem dritten Jahrhundert, „Phos hilarion“ – erfreuendes Licht“, erreichte Charles Wood (1855 bis 1926), Professor in Cambridge und am Royal College of Music, große Wirkung.

Klangpracht englischer Renaissance

n die Klangpracht englischer Renaissance entführten die Werke von William Byrd (1540 bis 1623), Robert Ramsey (1590 bis 1644) und Orlando Gibbons (1583 bis 1625). Die Dirigentenschüler Harry Bradford und Quintin Beer führten den Chor zu fein abgestufter Dynamik und filigraner Transparenz. Ralph Vaughan Williams (1872bis 1958) überraschte mit einer doppelchörigen Vertonung aus „The pilgrim’s progress“, einer 1678 entstandenen christlichen Allegorie von John Bunyan, die zu den großen Klassikern der englischen Literatur gehört.

Kenneth Leighton (1929 bis 1988) schuf aus dem Text „God’s Grandeur“ des Jesuitenpaters Gerard Manley Hopkins ein meditativ geprägtes Werk. Mit moderner, von amerikanischer „Minimal Music“ beeinflußter Tonsprache machte die Komposition Jonathan Dove (geb. 1959) bekannt. Kosmische Sphärenklänge begleiteten einen Gottsucher, der den Schöpfer unter den „sieben Sternen“ finden wollte. Dazu begab sich der Chor zur Holzhay-Orgel auf die Empore, wo er sich zu einer imposanten Präsentation steigerte.

Von der Orgel hörte man zuvor schon die Toccaten VII, VIII und IX des süddeutschen Barockmeisters Georg Muffat (1653 bis 1704), eindrucksvoll interpretiert von den Orgelstudenten Nicholas Tall,Jamie Rogers und Joshua Simoes. Das Werk von Jonathan Dove und das „Jubilate Deo“, die Komposition des ehemaligen „Neresheimer Studenten“ Mathew Martin (geb. 1976) als brillantes Finale begleitete James Orford. Den langanhaltenden Beifall und die Standing Ovations belohnten die Royals mit einem kleinen, aus Salisbury stammenden Gebet „God be in my head“ von Henry Walford Davies.