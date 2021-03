„Jugend forscht“: Regionalsieg für Neresheimer Schüler

Der Regionalwettbewerb Ostwürttemberg von „Jugend forscht" sowie „Schüler experimentieren“ richten in diesem Jahr die Hochschule Aalen und das Wissenschaftsmuseum „explorhino“ in Kooperation aus. Beim digital ausgetragen Wettbewerb beteiligten sich auch acht Gruppen der Härtsfeldschule Neresheim. Besonders erfolgreich waren dabei als Regionalsieger Ludwig Gayer und Leon Huber, die nun die Neresheimer Farben auf baden-württembergischer Ebene vertreten dürfen.

Die Forschung nach einer „Silofolie ohne Plastik“ hatten sich die beiden jungen Wissenschaftler Ludwig Gayer und Leon Huber zum Thema gemacht. Sie konnten mit ihren Nachforschungen die Juroren in zwei Gesprächen per Videokonferenzen derart überzeugen, dass sie sich am Ende über den Sieg auf Regionalebene im Fachbereich Chemie freuen konnten.

„Wir hatten nur eineinhalb Monate zur Vorbereitung während der Präsenzzeit an der Schule. Die Kinder mussten viel zu Hause machen“, erklärt Lehrerin Nicole Gall, die gemeinsam mit Patricia Funk die Nachwuchsforscher betreut. Doch ganz alleingelassen waren sie dabei nicht, denn sie durften sich über die Unterstützung ihrer Eltern freuen. Gall: „Die Zusammenarbeit mit den Eltern war sehr gut und zum Glück waren viele alte Hasen dabei.“

Die große Wettbewerbserfahrung der HFSler wurde nicht nur mit dem Regionalsieg des Duos Gayer und Huber belohnt, sondern auch mit zwei weiteren Sonderpreisen. Ebenfalls im Fachbereich Chemie waren Lorenz Böck und Jonathan Bayer („Umweltfreundlicher Kaugummi, der lecker ist – geht das überhaupt?“) erfolgreich. Zudem wurden Jonas Bawidamann und Joel Kirchenbauer für ihre Arbeit „Gegenwindfahrzeug – kann das funktionieren?“ im Fachbereich Technik ausgezeichnet.

Weitere Teilnehmer der Härtsfeldschule: Philipp Gayer („In den Garten statt in die Mülltonne – Abfallprodukte als Dünger“), Jonas Gayer, Nico Albrecht und Mika Bulling („Gesund oder nicht? Die Wahrheit über Saft!“), Max Brenner, Fabio Notarnicola und Szymon Bogdziewicz („Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind. Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind“) sowie Annalena Schröder und Moritz Koppenstein („Alltagsmasken – wie wirken sie sich auf die Atmung aus?“).