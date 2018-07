Jubiläum: Stadt-Apotheke wird 200 Jahre

Der Beruf des Apothekers geht zurück bis in das Jahr 1241. Damals erließ der Hohenstauferkaiser Friedrich II. in Salerno ein Edikt (zu Deutsch: Amtlicher Erlass beziehungsweise Bekanntmachung) für das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“, wonach erstmal eine Trennung der Berufe von Arzt und Apotheker gesetzlich vorgeschrieben wurde.

In Neresheim geht die Geschichte der Stadt-Apotheke 200 Jahre zurück. Damals befand sich das Apothekerhaus am Schlossberg, Haus Nummer fünf. Heute bekannt unter dem Namen: „Martin-Knoller-Haus“. Im Jahre 1811 erwarb Sebastian Schmid aus Dischingen das Apothekerhaus, der dieses über Filialverwalter Jakob Prielmeyer führen lies. Prielmeyer kaufte das Haus 1818 von Schmid und führte die Apotheke selbst weiter, bis 1833 Karl Anton Seidel das Haus übernahm. Seidel wurde übrigens auch als Schultheiß von Neresheim gewählt. Er führte das Apothekerhaus bis Friedrich Schimpf 1865 als Apotheker tätig wurde. Schlipf verlegte 1871 die Apotheke in das ehemalige Landjägerhaus, wo sie auch heute noch zu finden ist. Josef Hohenleitner übernahm 1896 von Schimpf das Gebäude. Schon ein Jahr später übernahm Willi Krüll die Apotheke. 1915 folgte der aus Leipzig stammende Apotheker Karl Hildebrand, hinterher (1919) Gottfried Essig und 1937 Hugo Albert.

„Von 1956 bis 1958 hatte mein Vater, Dr. Willi Wolz die Apotheke gepachtet“, erzählt Ulla Birmelin. 1958 erwarb er das Gebäude. 1962 wurde das Haus, das sich in einem ziemlich desolaten Zustand befand, um- und angebaut. Als 1962 Dr. Willi Wolz verstarb, pachtete Siegward Heyse die Apotheke. 1985 wurde die Apotheke noch einmal grundlegend modernisiert. Ulla Birmelin pachtete sie 1988. Fünf Jahre später kaufte sie das Gebäude. Mit ihr als Apothekerin wurde die Reihe der männlichen Apotheker unterbrochen. Heute führt sie gemeinsam mit ihren neun Angestellten – alles Teilzeitkräfte den modernen Betrieb. „Kompetenz in allen Gesundheitsfragen“ zeichnen auch heute noch die Stadt- Apotheke aus.

Anlässlich des Jubiläums findet im Härtsfeldmuseum die Ausstellung „1811, als auch die rauhere Klasse von Menschen eine Apotheke erhielt - 200 Jahre Apothekenwesen in Neresheim“ statt. Laufzeit der Ausstellung ist vom 22. Mai bis 7. August. Geöffnet hat das Museum jeden Sonntag von 13.30 bis 16 Uhr. (uz)