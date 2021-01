Die Kichengemeinde Elchingen hat Josef Kaschek nach 63 Jahren als Organist verabschiedet. Nach dem feierlichen Dankeschön Gottesdienst, unter dem Motto „Mut tut gut“ am 9. Januar, zelebriert von Pfarrer Klaus Wolfmaier, wurde Herr Josef Kaschek nach 63 Jahren als Organist in den Teil-Ruhestand verabschiedet. An dem Dankeschön Gottesdienst werden jährlich ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Arbeit und Engagement gewürdigt. Die gewählte Vorsitzende, Lioba Schwenninger überreichte im Namen der Kirchengemeinde Elchingen, nach ihrer Ansprache ein Präsent. Kaschek wird die Werktag Gottesdienste weiterhin musikalisch begleiten. In den Dank wurde auch seine Frau Elfriede einbezogen, da sie dieses Amt all die Jahre mitgetragen hat. Die Nachfolge des Organisten übernehmen Marianne Besser-Kilian und Ursula Dehncke.