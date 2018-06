Jamaram spielen zum Stadtfestauftakt

Mit einem besonderen Höhepunkt startet das diesjährige Neresheimer Stadtfest, das am Wochenende vom 23. und 24. Juni stattfindet. Erstmals in seiner Geschichte beginnt das Fest mit einem Konzert am Freitagabend. Den Höhepunkt bildet die achtköpfige Münchner Band Jamaram.

Wenn das Wetter mitspiele, werden die beiden Bands auf dem Marienplatz im Zentrum der Stadt für Stimmung sorgen, freut sich Bürgermeister Thomas Häfele. Sollte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung machen, dann werde das Event in die Härtsfeldhalle verlegt. Unabhängig vom Ort bleibe der Eintritt frei, erklärte Häfele.

Jamaram haben seit ihrer Gründung um die Jahrtausendwende rund 2000 Liveauftritte absolviert. Die Gruppe hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die Münchner Band kommt ursprünglich aus dem Reggae und Dub. Ihre Liveshows beinhalten aber auch Ska, Latin, Pop, Balkan Beats und Afrobeat.

Im aktuellen Album „Freedom of Screech“ (Freiheit des Kreischens) lassen die Münchner musikalisch alles raus. Die Platte ist ein Statement für Weltoffenheit und Respekt und gegen Intoleranz und Abschottung. Das Ganze ist hoch energetisch und bunt, dabei eigenständig und massentauglich zugleich. Also genau das Richtige für eine laue Sommernacht für die ganze Familie.

Als Vorgruppe konnte die lokale Band The Brassidents verpflichtet werden. Die Mitglieder der jungen, aufstrebenden Truppe kommen aus Neresheim und der nahen Umgebung. (uz)