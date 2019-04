In Extremo spielen beim Rock am Härtsfeldsee

Die 23. Auflage des Rock am Härtsfeldsee steigt am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni. Nun haben die Veranstalter die auftretenden Bands veröffentlicht – darunter sind auch Altbekannte.

Lange ist es her, dass In Extremo auf dem Dischinger Festival gespielt haben. Die Mittelalter Rocker sind das Aushängeschild der Szene und werden ein Set an Hits auf ihrer Festivaltour im Gepäck dabei haben. Als zweiter Headliner ist die Band U.D.O gesetzt. Die Band um Frontmann Udo Dirkschneider ist aus der Heavy-Metal-Musikwelt nicht mehr wegzudenken.

Zum ersten Mal am See ist die schottische Band Alestorm. Sie werden mit ihrem Pirate-Metal für gewaltig Stimmung vor der Bühne sorgen.

Weiter geht’s mit der thüringischen „Reitermania“ alias Die Apokalyptischen Reitern. Ein äußerst spannendes Duell liefern sich Sodom vs Onkel Tom. Die Veranstalter versprechen in einer Pressemitteilung „Ein wahres Highlight, welches es so bisher noch nicht auf einer Bühne zu sehen gab.“

Für die Power-Metal-Fans gibt es zwei Acts im Programm: Neben Kissin’ Dynamite haben auch Sonata Arctica ihre Teilnahme zugesagt. Für die Gothic-Rocker wird die Band End Of Green am Härtsfeldsee auftreten. Irish Punk Rock liefert Mr. Irish Bastard, für die modernen Klänge sind Parasite Inc verantwortlich. Komplettiert wird die Bandliste von einer deutschen Punkrockband aus dem hohen Norden, den Drunken Swallows.

Einlass ist an beiden Tagen um 17 Uhr, die erste Band beginnt um 17.30 Uhr. Campen ist auf einem Platz nahe des Festivalgeländes möglich.