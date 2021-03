Impfstart in Neresheim: Senioren erhalten Vakzin von Biontech/Pfizer

Nach dem Wochenende dürfte auch in der Gesamtstadt Neresheim der größte Teil der über 80-jähigen Bürgerinnen und Bürger gegen das Coronavirus einmal mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft sein. Am Freitag früh begann das Impfen in der bestens vorbereiteten Härtsfeldhalle im Fünf-Minuten-Takt.

72 Impfwillige hatten jeweils für Freitag und Samstag einen Termin, der Rest für Sonntag. Insgesamt sollten laut Bürgermeister Thomas Häfele an den drei Tagen rund 190 Seniorinnen und Senioren geimpft werden. Betreut wurden sie von einem fünfköpfigen Team der Malteser, das von zwölf Rotkreuzlern, Feuerwehrleuten und Bediensteten der Stadtverwaltung unterstützt wurde. „Es ist alles perfekt vorbereitet“, freute sich der Bürgermeister. Vorangegangen sei jedoch ein kleiner Kraftakt, denn es wurden 524 Senioren angeschrieben. Auch telefonisch wurde nochmals nachgefasst, um möglichst viele Ältere zu erreichen.

Dabei stellte sich heraus, dass rund 200 bereits geimpft waren. „Die Reaktionen waren durchweg positiv“, berichtet Häfele. „Die Leute haben sich gefreut, dass eine Impfung in Neresheim möglich war.“ Auch war Vorsorge getroffen, dass kein Impfstoff weggeworfen werden muss.