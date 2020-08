Holger Fedyna ist neuer Schulleiter an der Härtsfeldschule Neresheim

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Stelle des Rektorats an der Härtsfeldschule mit Holger Fedyna, bisher Rektor an der Grundschule Bopfingen-Schloßberg, mit Wirkung zum 1. August als Schulleiter neu besetzt.

Holger Fedyna erlangte das Abitur am Max-Planck-Gymnasium in Heidenheim/Brenz. Nach dem Grundwehrdienst (zuletzt Soldat auf Zeit) führte ihn sein Weg nach Schwäbisch Gmünd zum Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit den Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde/Wirtschaftslehre und Sport an der dortigen Pädagogischen Hochschule.

Seinen Vorbereitungsdienst absolvierte er im Anschluss am Staatlichen Seminar Schwäbisch Gmünd und an der Härtsfeldschule Neresheim. Zunächst sammelte Fedyna als Lehrkraft seine ersten Unterrichtserfahrungen an der Grundschule Bopfingen-Schloßberg, an der er später zum Rektor ernannt wurde. Während dieser Zeit leitete er außerdem befristet kommissarisch die Stauferschule Bopfingen. Zudem war er als Fortbildungsreferent für den Bildungsplan des Fächerverbundes Mensch, Natur und Kultur im Einsatz.

Schon während des Studiums steigerte sich Holger Fedynas grundsätzliches Interesse für Geschichte. Nachdem seine wissenschaftliche Hausarbeit bereits mit dem Hellmuth-Lang-Förderpreises der PH Schwäbisch Gmünd ausgezeichnet wurde, absolvierte er später ein Studium der Bayerisch-Schwäbischen Landesgeschichte, Didaktik der Geschichte und Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Abschließend promovierte er. Diese Kenntnisse gibt er als ehrenamtlicher Museumsleiter, Archivar und Chronist der Stadt Neresheim sowie durch zahlreiche Publikationen an Interessierte weiter.

Dem engagierten Pädagogen sind seine Schüler zentral wichtig. Darüber hinaus sieht er in der vertrauensvollen Interaktion und Kommunikation mit den Eltern, dem Kollegium sowie dem Schulträger und allen anderen am Schulleben Beteiligten den Schlüssel einer erfolgreichen Schulgemeinschaft.

In seiner Freizeit nehmen neben der Landesgeschichte vor allem Sport, Politik sowie Astronomie einen großen Raum ein. Entspannung findet Holger Fedyna bei Besuchen von Konzerten und Festivals.