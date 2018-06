Hildegard Fälchle geht n Ruhestand

Beinahe 48 Jahre hat Hildegard Fälchle im Dienste der Stadt Neresheim gestanden. Zum 1. Juni geht sie in den Ruhestand treten. An ihrem letzten Arbeitstag dankte Bürgermeister Gerd Dannenmann für dieses außergewöhnlich lange Arbeitsleben bei der Stadtverwaltung und erinnerte daran, dass die künftige Ruheständlerin bereits im August 1967 ihre Ausbildung zur Angestellten auf dem Rathaus Neresheim begonnen hat. Nach Bestehen der Ausbildungsprüfung arbeitete sie bis 1979 als Sekretärin des damaligen Bürgermeisters Anton Hegele. Anschließend war sie viele Jahre im Liegenschaftsamt der Stadt und seit 2003 in der Kämmerei tätig. In dieser Zeit habe sie neben den Eingemeindungen auch die stetige Entwicklung der Stadtverwaltung, insbesondere auch im EDV-Bereich, mitbegleitet.