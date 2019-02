HGV Neresheim: Winter übernimmt Amt von Göres

Der Handels- und Gewerbeverein „Härtsfeld aktiv“ Neresheim (HGV) hat bei der Hauptversammlung im Gasthaus Ochsen in Elchingen auf ein erfolgreiche Vereinsarbeit zurückgeblickt. Hartwin Göres, der bisher mit Marco Wörle das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden teilte, hatte sein Amt zur Wahl gestellt. Einstimmig wurde an dessen Stelle Michael Winter gewählt.

Des weiteren wurden Melanie Herrmann und Kevin Buck einstimmig in den Ausschuss gewählt. Im Amt bestätigt wurde Manuela Brenner als Schriftführerin, Peter Neher als Kassierer und Andreas Rupp als Kassenprüfer. Uwe Dunzinger, Bernd Neumaier und Harald Minder wurden als Ausschussmitglieder wiedergewählt. Aus dem Ausschuss ausgeschieden ist Andreas Neuhauser, Holger Strauss und Rainer Forell.

Über viele Arbeitseinsätzen und alljährlich stattfinden Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang, Weihnachtsmarkt und die Neresheimer Fachausstellung, die im Wechsel mit dem Härtsfelder Frühling stattfindet, konnte Vorsitzender Andreas Niess berichten. Ebenso feste Termine seien die Beteiligung am Stadtfest, die Ostertags- und Muttertagsaktion, so Niess. Der Härtsfelder Frühling mit Vereinsjugendtag würde in diesem Jahr vom 12. bis 19. Mai stattfinden. Zur Auftaktveranstaltung, die von der Stadtverwaltung geplant werde, konnte die Gruppe „Jazzrausch“ gewonnen werden. Der HGV werde an der Veranstaltung, die in der Härtsfeldhalle stattfindet, die Bewirtung übernehmen, so Niess.

Hohe Kosten der Behörde

Die Kasse wird als Gemeinschaftsleistung von Peter Neher, Ludwig Wiedenmann, Anita Voigt und Manuela Brenner geführt. Die hohen Kosten die für die Teilnehmer wie beispielhaft am Weihnachtsmarkt entstehen würden, sorgte für Diskussion unter den anwesenden Mitgliedern. Deutlich wurde, dass dies an den hohen Kosten der Behörden liege, die für die Genehmigung, Straßensperrung, GEMA und anderen behördlichen Auflagen ordentlich zur Kasse böten. Diese Kosten müssten dann unter den Teilnehmern aufgeteilt werden. Gewinn würde der HGV bei seinen Veranstaltungen in der Regel keinen machen, so Niess.

Bürgermeister Thomas Häfele lobte die Arbeit des HGV und sehe es als Selbstverständlichkeit den HGV zu unterstützen. Das Stadtoberhaupt zeigte sich beeindruckt über die Neresheimer Fachausstellung 2018, die die die Leistungsfähigkeit von Neresheim gezeigt habe. Häfele sicherte auch weiterhin eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu.