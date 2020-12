Am 22. November hat das Fest der heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, stattgefunden.

Die Kirchenchöre nutzen den Festtag ihrer Patronin gerne für ihre Jahresfeier und Ehrungen, auch in Elchingen. Die Kantorei ließ es sich nicht nehmen, diesen Gottesdienst feierlich zu gestalten, wenn auch coronabedingt nur in kleiner Besetzung, um am Schluss des Gottesdiensts ihre langjährigen Jubilare zu ehren.

Ein besonderes Jubiläum konnte Hedwig Weber feiern, die seit 65 Jahren aktiv im Dienst der Musica Sacra mitwirkt und souverän den Sopran unterstützt. Hermann Kienle konnte auf 60 Jahre Chorarbeit (Bass) zurückblicken. Beide Jubilare sind sehr aktiv, sei es der Besuch der Chorproben oder an den kirchlichen Festen und Gottesdiensten.

Für ihre Treue erhielten sie den Ehrenbrief des Cäcilienverbands und den des Bischofs Gebhardt Fürst. Rosa Werner (Alt) erhielt eine Ehrung für 35 Jahre Chorarbeit und Elfriede Kilian (Sopran) für 25 Jahre Treue zum Kirchenchor. Vorsitzende Maria Weber ging weiter darauf ein, dass aufgrund der Pandemie seit Anfang März so gut wie keine gemeinsamen Chorproben mehr stattfinden konnten und an den kirchlichen Feiertagen, wie die Karwoche, Osterfeiertage sowie Pfingsten keine Gottesdienste gefeiert werden konnten. Die letzten Festgottesdienste der Sankt-Otmar-Kantorei waren das Weihnachtshochamt 2019 sowie die Messe zum Dreikönigsfeiertag.

Seit 29. Juni können wieder Gottesdienste abgehalten werden, die jeweils von einer mehrstimmigen Schola musikalisch gestaltet werden. Ein Dank ging an Chorleiterin Monika Huber, die jeweils für die Sonntagsmessen eine Schola aus dem Chor zusammenstellt und die Messfeiern musikalisch gestaltet.

Ein weiterer Dank galt Ursula Dehncke, die stellvertretend für Monika Huber den Chor übernimmt, und Anita Apprich für ihren Dienst als Notenwart.

Pfarrer Matthias Reiner, der den Gottesdienst zelebrierte, dankte zum Abschluss dem Chor für seine Arbeit im Dienste der Musica Sacra und der Schola für die feierliche Gestaltung der Messfeier und wünschte alles Gute für die weitere Chorarbeit.