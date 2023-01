Hauptversammlung des Rinderzuchtvereins: Kühe erreichen 100.000 Liter

Kürzlich hat der Rinderzuchtverein Neresheim nach zweijähriger Pause zur Hauptversammlung in den Q-Hof nach Frickingen eingeladen. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Milchviehbetrieben im Gebiet des ehemaligen Oberamtes Neresheim mit über 100-jähriger Geschichte. Nach der langen Pause standen satzungsgemäß die Wahlen des Vereinsvorstandes an. Drei Kühe überschritten dieses Jahr die magische Schwelle von 100.000 Liter Milch.

Vorstand Viktor Schill begrüßte die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder sowie die Gäste. Er verzichtete dabei auf fachliche Ausführungen und überließ das den zuständigen Vertretern der Landratsämter. Anja Stöckle vom Veterinäramt Heidenheim erläuterte unter Anderem die Neuerungen bezüglich der Antibiotikadatenbank. In Zukunft sollen neben den Masttieren auch die Zuchttiere einbezogen werden. Hubert Kucher als Vertreter des Bauernverbandes führte Entlastung und Neuwahl des Vorstandes durch, die durchweg einstimmig erfolgte und keinerlei Veränderungen brachte. Wiedergewählt wurden: Viktor Schill, Affalterwang (1.Vorsitzender), Simpert Dangelmaier, Simmisweiler (Stellvertreter), Karl Launer, Osterhofen, Michael Raunecker, Frickingen, Thilo Mang, Trugenhofen, Alois Wohlfrom, Edelmühle und Franz Sachs, Hohenlohe (jeweils Beisitzer).

Die Milchleistung im Verein verringerte sich um 195 Liter auf 8761 Liter bei 3,95 Prozent Fett und 3,50 Prozent Eiweiß. Ein Trend, der landesweit über alle Rassen hinweg zu beobachten war, und eben den schwierigen Witterungsbedingungen und damit einer etwas schlechteren Futterqualität geschuldet ist. Die Hauptrasse im Verein ist das Simmentaler Fleckvieh. Sie ist die traditionelle Rasse in Württemberg, sowie weiten Teilen von Bayern und Franken. Die Fellfarbe kann von hellgelb bis dunkelrot variieren, charakteristisch aber ist der weiße Kopf. Daneben werden Tiere der Rassen Schwarzbunt, Rotbunt, Braunvieh, Angler und Limpurger gehalten – multikulti eben. Der Neresheimer Verein erreichte wiederum die höchste Milchmenge im Vergleich der Zuchtvereine, und hat mit durchschnittlich 80 Tieren pro Betrieb die größten Herden.

Die höchsten Herdendurchschnitte erzielten dieses Jahr die Betriebe Wiedenmann Gbr, Kösingen (11158 kg Milch, 809 Fett und Eiweiß kg), Simpert Dangelmaier, Simmisweiler (10690 beziehungsweise 812 kg), Humpf GbR, Hülen (9992 beziehungsweise 713 kg), Raunecker GbR, Frickingen (9971 beziehungsweie 699 kg), Bittlingmaier GbR (9489 beziehungsweise 709 kg), Markus Scherer, Neresheim (9462 beziehungsweise 676 kg), Raunft GbR, Katzenstein (9319 beziehungsweise 697 kg), Schuster GbR, Demmingen (9198 beziehungsweise 659 kg), Mayer GbR, Hülen (9192 beziehungsweise730 kg), Jörg Launer, Demmingen (9172 beziehungsweise 698 kg) und Karl Weber, Beuren (9022 beziehungsweise 683 kg).

100.000 Liter Milch von einer einzigen Kuh ist ein Ritterschlag. Für Branchenfremde mag das zunächst verstörend klingen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass für jeden produzierten Liter Milch bis zu 500 Liter Blut durchs Euter fließt. Eine Kuh, die das erreicht, muss gesund und fit sein. Sie muss also eine Umwelt vorfinden, in der sie sich vollwertig ernähren kann, in der sie sich gesund halten kann, in der sie sich wohlfühlt. Somit ist die Auszeichnung der Kuh auch gleichzeitig eine Auszeichnung des Landwirtes. Drei Kühe haben neu eine Lebensleistung von mehr als 100.000 Liter Milch erreicht: Birne vom Betrieb Wiedenmann GbR, Kösingen (106909 Liter, geb. 2011, Vater Homorry), Eliza, Alois Wohlfrom, Edelmühle (103739 Liter, geb. 2009, Vater Robi) und Gloris, Raunft GbR, Katzenstein (101153 Liter, geb. 2009, Vater Rau). Daneben kann der Verein mit weiteren drei Kühen aufwarten, die bereits im letzten Jahr für das Erreichen dieser magischen Schwelle geehrt wurden. Man kann also sagen: 100.000 Liter und kein bisschen müde.