Hannah Krauß gewinnt Fotowettbewerb

Am Neresheimer Benedikt-Werkmeister-Gymnasium sind die Gewinner des sogenannten CliMates-Fotowettbewerbs bekanntgegeben worden. Der Begriff CliMates setzt sich aus den englischen Wörtern „Climate“ (zu Deutsch: Klima) und „Mates“ (zu Deutsch: Freunde, Kumpel) zusammen und bedeutet soviel wie „Klimafreunde“. Mit zwei Fotos – eines zeigt einen jungen Hausrotschwanz, das andere eine Biene auf einer Blüte in Nahaufnahme – gewann Hannah Krauß aus der Klasse 10a eine einwöchige Reise im Rahmen der Projekt-Mobilität in die ungarische Hauptstadt Budapest. Fünf weitere Teilnehmer erhielten Gutscheine.

Am Erasmus-Projekt „CliMates - Together for the Better“ sind fünf Schulen aus verschiedenen EU-Ländern beteiligt. An allen Schulen reichen Schülerinnen und Schüler Fotos zu den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt ein. Die Siegerfotos werden in Budapest präsentiert und demnächst auch in einer virtuellen Ausstellung auf der Projekt-Homepage zu sehen sein.