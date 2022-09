Härtsfeld-Museumsbahn ist wieder unterwegs

Am Sonntag, 4. September, findet der nächste Betriebstag der Härtsfeld-Museumsbahn statt, diesmal wieder mit der beliebten „Entdeckungstour auf Biberspur“ in Zusammenarbeit mit dem NABU Härtsfeld. Das Egautal ist landschaftlich reizvoll und reich an seltenen Tier- und Pflanzenarten. Die naturkundliche Führung dauert etwa zwei Stunden, der leichter Fußweg ist etwa zwei Kilometer lang. Die Führungen selbst sind kostenlos, nur für die Bahnfahrt muss der reguläre Unkostenbeitrag entrichtet werden. Los geht es ab Neresheim bis zum Bahnhof Sägmühle mit einem der sechs Regelzüge der „Schättere“ – entweder mit dem ersten Triebwagenzug um 9.45 Uhr oder mit dem zweiten Dampfzug um 13.10 Uhr. Ab Sägmühle geht es dann zu Fuß mit dem Team der Nabu-Gruppe Härtsfeld zum Biberrevier an den früheren Härtsfeldwerken. Unterwegs gibt es Erläuterungen zur Lebensweise der interessanten Tiere. Zurück am Bahnhof Sägmühle ist die Weiterfahrt nach Katzenstein mit den Dampfzügen um 11.21 Uhr beziehungsweise 15.01 Uhr vorgesehen. Für die Rückfahrt nach Neresheim nehmen Sie einen Zug nach freier Wahl.

Am Sonntag, 11. September ist der denkmalgeschützte Bahnhof Dischingen geöffnet - ein Beitrag zum bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“. Fahrkartenschalter, Warteraum und Güterschuppen sind seit der Stilllegung der Bahnstrecke 1972 in einen Dornröschenschlaf gefallen und können nun im Originalzustand besichtigt werden. Es gibt Führungen durch das Denkmal.

Es ist auch wieder die große Gartenbahnanlage im Maßstab 1:22,5 mit Modellen der Härtsfeldbahn aufgebaut. Wir werden oft gefragt „Ist das LGB?“, aber es sind selbst gebaute, feine maßstäbliche Modelle von der alten Härtsfeldbahn. Das ist eine Attraktion für kleine wie große Kinder, und für Modellbaufreaks. Für das leibliche Wohl sorgt gegenüber dem Bahnhof der Faschingsverein Dischingen.

Ein historischer Omnibus fährt im direkten Anschluss (10 Minuten Übergang) an die Museumszüge zwischen der derzeitigen Endstation Katzenstein und dem 2,6 Kilometer entfernten Bahnhof Dischingen, so dass die Besucher stilgerecht anreisen können. Der Bus fährt aber auch weiter, ab und bis Neresheim und dreht eine kleine Runde übers Härtsfeld.

Der Eintritt zum Denkmal ist frei, nur für die Zug- und Omnibusfahrten muss der übliche Unkostenbeitrag entrichtet werden.

Ab Neresheim fahren die Züge um 9.45, 11.10, 13.10, 14.50, 16.30 und 17.55 Uhr. Abfahrten in Katzenstein sind um 10.20, 11.45, 13.45, 15.25, 17.05 und 18.25 Uhr. Der jeweils erste Zug verkehrt mit Triebwagen T 33 - am 4.9. auch der letzte Zug-, die restlichen Züge als Dampfzüge. Der Unkostenbeitrag beträgt 9 Euro ermäßigt sechs Euro. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit. Hunde dürfen auch mit, sofern sie im Gedränge ruhig und sicher sind. Auch Fahrräder und Kinderwagen werden gratis befördert– soweit Platz in den Güterwagen ist.