Härtsfeld-Museumsbahn darf auch Pfingsten nicht fahren

Trotz sinkender Infektionszahlen und erster Erleichterungen sind touristische Eisenbahnverkehre noch nicht gestattet. Deshalb muss die Härtsfeld-Museumsbahn die Betriebstage zu Pfingsten, Sonntag 23. Mai und Montag, 24. Mai, sowie an Fronleichnam, 3. Juni, und am 6. Juni absagen. Wie der Betreiber mitteilt, ist es weiterhin nicht absehbar, wann sich das Infektionsgeschen so weit entspannt haben wird, dass erste Betriebstage definitiv geplant werden können.