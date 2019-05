Härtsfelder Frühling lockt die Besucher

Der verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbevereins im Rahmen des „Härtsfelder Frühlings“ und der Vereinsjugendtag haben am Sonntag die Besucher in die Innenstadt nach Neresheim gelockt. Bummeln, sehen und kaufen hieß die Devise. Außerdem konnten die Gäste auf dem Marienplatz die Darbietungen der Vereine genießen und sich an zahlreichen Ständen informieren oder einfach vergnügen.

Die Geschäftsleute und die Jugend der Vereine haben sich mächtig ins Zeug gelegt und ein attraktives Programm auf die Beine gestellt. Auf dem Marienplatz hatten es die von Bernd Neumaier moderierten Vorführungen auf der Bühne in sich. Kids in concert, eine Jugendgruppe der musiktreibenden Neresheimer Vereine, imponierte mit Polkas und mit Reggae-Musik. Die Teenie-Garde und die Blau-Weiße Garde der Narrenzunft Neresheim zeigten bei „Classic in Rock“ und „Après Ski“ ihr tänzerisches Talent. Mit von der fröhlichen Partie waren auch die Schalmeienkapelle Neresheim und die Faschingsfreunde Kösingen. Viele Bewunderer fand auf dem Marienplatz ein Segelflugzeug der Segelfliegergruppe Neresheim. Am Stand der Initiative Pro Freibad informierten sich die Besucher über die Sanierungspläne für das Freibad Kösingen. Man konnte auch einen Baustein für dieses Projekt erwerben.

Doch nicht nur auf dem Marienplatz war jede Menge los, auch in der Hauptstraße lockte ein vielfältiges Angebot, angefangen vom Holzbalkenspiel der Kolpingjugend und Schießstand des RV Ohmenheim über einen Aktionsstand der Jugendfeuerwehr und einem Netz der Tennisabteilung des Sportvereins Neresheim bis hin zum Angelwurfspiel des Angelsportvereins und einem Gleispuzzle des Vereins Härtsfeldmuseumsbahn. Mit Bewirtungsständen waren der Heimatverein Kösingen und der VdK-Ortsverband Neresheim vertreten.

13 Geschäfte des Handels- und Gewerbevereins Neresheim präsentierten sich beim verkaufsoffenen Sonntag von ihrer besten Seite. Es gab unter anderem eine Autoausstellung, ein Straßencafé sowie Angebote im Bereich Wohnen, Bad/Heizung und Farben. Ihre Türen geöffnet hatten auch Büchergeschäfte, ein Fotostudio, ein Elektrogeschäft und ein Verkehrsunternehmen. In Dorfmerkingen konnte man sich über die neuesten Entwicklungen bei Fahrrädern informieren und in Elchingen waren insbesondere Holzbodenbeläge zu besichtigen.