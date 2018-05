Härtsfeldbahn fährt an Fronleichnam

Nicht mehr nur der Heizer auf der Dampflok sorgt mit Kohle für höhere Temperaturen, nun scheint auch endlich die Sonne den Frühsommer anzuheizen. An Fronleichnam, 31. Mai, wie auch am Sonntag, 3. Juni, macht die Härtsfeld-Museumsbahn wieder Dampf auf.

Die Züge fahren in Neresheim um 10.05 Uhr, 11.20 Uhr, 13.15 Uhr, 14.35 Uhr, 16 Uhr und 17.20 Uhr sowie an der Sägmühle um 10.40 Uhr, 11.55 Uhr, 13.50 Uhr, 15.10 Uhr, 16.35 und 17.55 Uhr. Es wird empfohlen, etwa eine Viertelstunde vor Abfahrt der Züge am Gleis zu sein. Der jeweils erste und letzte Zug verkehren mit Triebwagen T 33, die restlichen Züge als Dampfzüge mit der Dampflok 12. Im Fahrpreis inbegriffen ist der Besuch des Härtsfeldbahn-Museums im Bahnhof Neresheim. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos mit, ebenso Fahrräder und Kinderwagen.