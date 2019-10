Härtsfeld-Museumsbahn fährt zum letzten Mal

Ein letztes Mal in diesem Jahr steht Lok 12 am Sonntag, 6. Oktober, unter Dampf und befördert mit ihrer historischen Garnitur aus bis zu 131 Jahre alten Fahrzeugen Fahrgäste auf der Härtsfeld-Museumsbahn im Egautal zwischen Neresheim und dem Endbahnhof Sägmühle.

Weitere Sonderfahrtage am 19. Oktober und 8. Dezember

Vom Endbahnhof aus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen und Spaziergänge in die nähere Umgebung, wie etwa zum Härtsfeldsee oder ins Naturschutzgebiet Zwing, sowie zum Künstlermarkt auf Burg Katzenstein.

Am Härtsfeldsee kann zudem der aktuelle Baufortschritt der Streckenverlängerung besichtigt werden, wo nun die Erdarbeiten zur finalen Vorbereitung des Bahnhofsplanums und der anschließenden Querung des Katzenbachs beginnen.

Auch die Wartehalle befindet sich bereits im Bau – finanziert durch eine Privatinitiative der Bahnhofswirtin. Zwei weitere Sonderfahrtage mit dem Triebwagenzug hat die Schättere in diesem Jahr noch zu bieten: Zur Neresheimer Lichternacht am 19. Oktober verkehrt wieder der Sambazug, und am 8. Dezember finden die Nikolausfahrten statt.

Für letztere sind Fahrkarten ausschließlich im Vorverkauf bei den Touristbüros und direkt beim Verein Härtsfeld-Museumsbahn erhältlich. Die Fahrrad- und Kinderwagenbeförderung ist im Fahrpreis inbegriffen, ebenso der Besuch des Härtsfeldbahn-Museums im ersten Stock des Bahnhofs Neresheim.