Häfele hofft auf den Regiobus

Die Einrichtung einer Schnellbusverbindung zwischen Neresheim und Aalen wäre nach Überzeugung von Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele ein Quantensprung für das Härtsfeld.

Nach den Planungen des Landes sollen diese Busse im Stundentakt verkehren – auch am Wochenende. Gefördert werden sollen sie, wie berichtet, vor allem dort, wo früher Eisenbahnlinien verkehrten wie etwa die „Schättere“ zwischen Neresheim und Aalen. Seit der Einstellung der Härtsfeldbahn 1972, schreibt Häfele in einer Pressemitteilung, sei das Härtsfeld vom Schienennetz abgehängt.

Der Regiobus mit Stundentakt würde den direkten Anschluss an alle Regionalzüge auf der Remsbahn bringen und den öffentlichen Personennahverkehr in den Randzeiten und am Wochenende deutlich verbessern. Auch für Pendler sei dieses Angebot hochinteressant. Zudem sei der Regiobus ein aktiver Beitrag für den Klima- und Umweltschutz und führe zu einer erheblichen CO2-Reduzierung.

Seit Wochen, teilt Häfele weiter mit, sei die Stadt Neresheim in guten Gesprächen mit dem Landratsamt sowie dem CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack.

Häfele hofft, dass der Kreistag, der heute, Dienstag, im Landratsamt in Aalen zusammentritt, für den Regiobus die nötigen Mittel zur Verfügung stellt. Schließlich würde das gesamte Härtsfeld davon profitieren.