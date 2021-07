Gemeinschaftliches Leben zum Ausdruck bringen

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Thomas Häfele haben die Härtsfeldschule Neresheim und die Samariterstiftung Behindertenhilfe Hilfe Ostalb ihre Bildungspartnerschaft beschlossen. „Es freut mich, dass zwei starke Partner diese Bildungspartnerschaft eingehen und mit Leben in die Zukunft starten“, sagte Bürgermeister Thomas Häfele und wünschte allen Beteiligten eine aktive Bildungspartnerschaft.

Unlängst wurde die Härtsfeldschule Neresheim für ihre Berufsorientierung zertifiziert. Dieses Herzstück der Schule solle auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen, so Rektor Holger Fedyna. „Wir wollen unseren Schulabgängern die Möglichkeiten der verschiedenen Berufsfelder durch diese Zusammenarbeit aufzeigen.“ Diese Partnerschaft könne mehr sein, denn die Bedeutung des gemeinschaftlichen Lebens solle zum Ausdruck kommen. „Inklusion als gesellschaftliche Relevanz, die Bedeutung des gesellschaftlichen Miteinanders im Tun, all das kann man nur durch vielfältige Projekte ermöglichen“, beschreibt Fedyna weiter.

„Durch diese Partnerschaft können wir alle nur gewinnen“, ist sich Michael Schubert, Regionalleiter der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb, sicher. Eine Bildungspartnerschaft hieße für alle Beteiligten, Erfahrungen zu sammeln, sich kennenzulernen und sich gegenseitig zu vertrauen. Die Bildungspartnerschaft solle zudem Orientierung zu sozialen Berufen und Einblicke in das Unternehmen geben, betont Schubert. Alle Beteiligten freuen sich auf viele Begegnungen, Projekte, Aktivitäten und die Bildungspartnerschaft zu leben.