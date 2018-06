Gemeinderat Neresheim diskutiert über Folgen der Lastwagenmaut

Ab 1. Juli ist für Lastwagen ab 7,5 Tonnen auf allen Bundesstraßen die Maut fällig, also nicht nur auf vierspurigen, wie bis jetzt. Dies könnte sich auch auf Neresheim auswirken, weil bekanntlich die Bundesstraße 466 durch die Stadt und weiter nach Nördlingen führt. Man müsse die Entwicklung genau beobachten, waren sich Hauptamtsleiter Klaus Stiele und das Gremium in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gremiums einig.

Im Schnitt alle 60 Kilometer soll entlang der Bundesstraßen eine Kontrollsäule stehen, sagte Stiele. Ob auch an der B 466 im Bereich Neresheim eine aufgestellt werde, sei allerdings offen. Wenn keine Säule komme, werde vermutlich mobil kontrolliert. Klar sei jedoch, dass die Rechtsgrundlage für die Sperrung der Bundesstraße 25 für Lastwagen bei Dinkelsbühl entfalle. „Die müssen wieder aufmachen“. Stiele vermutet, dass der Ostalbkreis die Korridorsperrung, die im östlichen Landkreis für die Bundesstraße 29 und für einige Landes- und Kreisstraßen, aber nicht für die B 466 angeordnet worden war, ebenfalls aufheben muss. Gespräche mit dem Verkehrsministerium liefen bereits.

Zentrale Frage: Weniger oder mehr Ausweichverkehr?

Die große Frage für Neresheim sei nun: Gibt es weniger Ausweichverkehr, weil bei der Maut künftig die gefahrenen Kilometer und die benötigte Zeit bei der Berechnung zugrunde gelegt werden und es folglich keine Rolle mehr spielt, ob eine Autobahn oder eine Bundesstraße benutzt wird.? Oder kommt es zu einer Verdrängung des Verkehrs, dass also „Brummifahrer“ auf Landes- und Kreisstraßen ausweichen? Solche Befürchtungen seien jüngst im Ortschaftsrat Elchingen geäußert worden, sagte Stiele.

Nikolaus Rupp (CDU), in Personalunion Ortsvorsteher in Elchingen, forderte daher ebenfalls, die Entwicklung genau zu beobachten. Für die Argumentation würden genauere Daten benötigt. Sein Kösinger Kollege Dirk Hoesch warnte davor, in der Ausweisung von 30-Kilometer-Zonen die Lösung zu sehen. Lastwagen führen ohnehin nicht viel schneller. Vielmehr müsse man dort, wo es möglich sei, auf Umgehungsstraßen hinarbeiten.