Gas-Alarm am Wasserwerk

Noch unklar ist, weshalb am Donnerstagmorgen im Gebäude des Wasserwerks Neresheim Gas ausgetreten ist. Kurz nach 9.30 Uhr hatte der Gas-Alarm ausgelöst. Da durch den Austritt eine hohe Explosionsgefahr bestand, wurden die Zufahrten zum Wasserwerk komplett abgesperrt. Ein Messtrupp der Freiwilligen Feuerwehr Aalen stellte eine sehr hohe Konzentration von Schwefel-Wasserstoff fest, welche sich hauptsächlich in den Verbindungen zu äußeren Kanalisation befand. Bislang konnte nicht festgestellt werden, woher der Schwefel-Wasserstoff kam. Die gesamten Leitungen der Kanalisation wurden gespült, so dass bei einer anschließenden Messung keine erhöhten Werte mehr festgestellt werden konnten. Beamte des Bereiches Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen wurden mit weiteren Ermittlungen betraut.