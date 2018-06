Ganze Landstriche waren entvölkert

Vergewaltigungen, Plünderungen, Folterungen: Auch auf dem Härtsfeld und im Ries haben sich vor 400 Jahren, im 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) , schreckliche Szenen abgespielt. Zeitweise waren ganze Landstriche entvölkert. Daran erinnert eine Ausstellung, die im Härtsfeldmuseum eröffnet worden ist. Zusammengestellt und gestaltet hat die Schau der ehrenamtliche Neresheimer Stadtarchivar Holger Fedyna.

Ein schrecklicher Höhepunkt war vor knapp vier Jahrhunderten 1634 die Schlacht von Nördlingen, für Fedyna die „Apokalypse auf Erden“, also der Weltuntergang und eine Zeitenwende. Vor allem von dieser Schlacht sei das Härtsfeld massiv betroffen gewesen, sagte der Archivar.

Die Dokumente zu lesen und zu bearbeiten, sei kein Spaß, denn darin sei die Rede von Massenvergewaltigungen, Plünderungen und der Verabreichung des sogenannten Schwedentrunks. Bei dieser Foltermethode wurde den Opfern Jauche oder Wasser, oft vermischt mit Urin, Kot und Schmutzwasser, über einen Eimer oder Trichter in den Mund eingeführt. Eine Folge konnte sein, dass die Menschen platzten. In Elchingen hatte der Krieg die Folge, das es diesen Ort mit einst 106 Haushalten praktisch nicht mehr gab.

Fedyna stellte klar, dass 1618 mit dem sogenannten Prager Fenstersturz kein Religionskrieg begonnen hatte. Vielmehr habe es sich um einen Konflikt zwischen kaiserlichem Machtanspruch und fürstlicher Souveränität gehandelt. Ziel des katholischen Kaisers sei eine starke Zentralmacht gewesen. Den Fürsten dagegen sei es darum gegangen, ihre Souveränität zu behaupten.

Hinzu gekommen seien eine ökonomisch-soziale Krise mit einer kleinen Eiszeit ab 1570 und eine Zunahme des Konfliktpotenzials zwischen katholischen und protestantischen Territorien. Das habe sich etwa 1596 am Verbot für evangelische Dehlinger gezeigt, in die Schweindorfer Kirche zu gehen, oder 1612 am Bau der Wallfahrtskirche in Dehlingen als Ausdruck konfessionellen Selbstbewusstseins.

Der Krieg machte sich laut Fedyna rasch bemerkbar in Form von Plünderungen auf dem Härtsfeld und im Ries durch Truppen, die durch die Region zogen.

Hexenwahn war eines der dunkelsten Kapitel

Als eines der dunkelsten Kapitel beziechnete der Stadtarchivar den Hexenwahn, besonders in der Grafschaft Oettingen-Wallerstein. Der städtische Rat in Neresheim, nicht die Kirche, war anfangs begeistert dabei. Das ließ jedoch nach, als es den Räten dämmerte, dass sie selbst leicht in Verdacht geraten konnten, weil es genügte, wenn sie jemand anschwärzte. Dann wurde kurzer Prozess gemacht, Menschen wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Eines der ersten Opfer war der Klosterbaumeister. 1629 beispielsweise wurden sechs Männer und 27 Frauen in Wallerstein hingerichtet.

Auch die Pest raffte viele Menschen dahin. Sie wütete so schrecklich, dass es 1628 in Neresheim ein 40-stündiges Gebet zur Abwehr der Seuche gab.

1634, kurz vor der Schlacht bei Nördlingen, berichtet Fedyna weiter, wurde Neresheim kurzzeitig evangelisch. Es gab keinen katholischen Pfarrer mehr, bis auf den Abt und drei Mitbrüder wurden alle Mönche aus dem Kloster ausgewiesen.

Die Niederlage in der Schlacht von Nördlingen hatte für die evangelische Seite schreckliche Folgen. Ihr Neresheimer Pfarrer wurde gevierteilt, die Stadt wurde wieder katholisch. Die Schweden flüchteten mit der Kriegskasse über Neresheim nach Heidenheim. Aber die kaiserliche Soldateska verfolgte die Flüchtenden und metzelte sie in den Härtsfelder Wäldern nieder.

Ein zweiter trauriger Höhepunkt in der Region war die Schlacht bei Alerheim am 3. August 1645. Fedyna nennt sie „zweite Schlacht bei Nördlingen“, in der die französisch-weimarisch-hessischen Armee die bayerisch-kaiserlichen Truppen besiegte.

Während des Krieges waren viele Menschen vom Härtsfeld nach Oberösterreich in die Gegend um Linz geflohen. Die Region war vollkommen entvölkert. Nach dem Krieg die setzte Zuwanderung aus dem Österreichischen ein. Um 1700, sagt Fedyna, seien die Bevölkerungsverluste wieder ausgeglichen gewesen.

Bei der Ausstellungseröffnung stellte er nach einem Grußwort von Bürgermeister Thomas Häfele fest, in den nächsten Monaten werde viel Düsteres gezeigt, gehe es doch um ein schwieriges Kapitel der Stadtgeschichte. Bei den Besuchern stießen die Schautafeln und Darstellungen jedoch auf großes Interesse.