„Fusion Food Truck“ startet auf dem Neresheimer Wochenmarkt

Erstmals öffnet Verena Koppenstein ihren „Fusion Food Truck“ am 21. April auf dem Wochenmarkt in Neresheim. Probelauf war zwei Wochen vorher beim so genannten „Pre-opening“ im Riegel 13 in Neresheim und in Nattheim am Rathaus. Dort konnte bereits vor der offiziellen Eröffnung, das künftige Angebot des Food-Trucks verkostet werden. In Zukunft wird Verena Koppenstein mit ihrem Truck an verschiedenen Standorten zu finden sein. Fester Bestandteil wird sie am Donnerstag auf dem Wochenmarkt in Neresheim sein.

Vorgesehen ist, dass sie donnerstags bereits um 10 Uhr auf dem Marienplatz stehen wird. Zudem soll es einen festen Tag in der Woche geben, an dem sie im Industriegebiet auf dem Gelände des Stuckateurbetriebs Giovanni Tagliamonte steht.

Hochwertige Handarbeit aus regionalen Produkten hat sie sich auf die Fahne geschrieben. Daher verwendet sie Fleisch und Wurst sowie Brötchen von ortsansässigen Betrieben. Jeder Burger, jede Curry- oder Bratwurst wird frisch vor Ort zubereitet. „Ich verwende keine Tiefkühlprodukte für die Zubereitung meiner Burger“, sagt Verena Koppenstein. Die Soßen für die Burger sind ebenfalls selbstgemacht. Für Vegetarier gibt es den Burger „Quietschenden Bock“ mit Haloumi und für Veganer die „Falafel-Bällchen.

Die Idee mit einem Food-Truck sei im Oktober entstanden, sagt die Gastronomin. Davor hat sie mit ihrem Mann im gemeinsamen Urlaub mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern und ein Lokal oder Café zu eröffnen. Nicht nur der gemeinsamen Kinder wegen, sondern auch wegen der sprachlichen Barriere haben sie diesen Plan jedoch verworfen.

Nachdem die ersten Schritte hinsichtlich Food-Truck getätigt waren, ging es dann darum, das passende Fahrzeug zu finden. Ihr Truck „Fred“ ist nun mit allem ausgestattet, was Verena Koppenstein zur Verschmelzung verschiedener Lebensmittel, wie es der Name „Fusion Food Truck“ schon suggeriert, braucht.