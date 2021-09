Fünf Wandergesellen zu Gast auf dem Härtsfeld

Auf dem Weg von Ilsfeld bei Heilbronn nach Neresheim sind kürzlich gleich vier Wandergesellen und eine -gesellin auf der Walz durch Dorfmerkingen gekommen, wo sie vom Maurermeister und jetzigen Geschäftsführer der Safety First² GmbH, Thomas Weber, entdeckt wurden.

An seine Handwerkerehre erinnert lud der Maurermeister die zwei Zimmergesellen, den Tischlergesellen, den Steinmetzgesellen und die Schneidergesellin ein und bot den Handwerkern auf der Walz auch gleich die Ausbildung zum Hubbühnenfahrer in seinem Ausbildungsunternehmen für Arbeitssicherheit an.

Die Wandergesellen berichteten von den strengen Zunftregeln, welche auf der Walz zu beachten sind. Allen voran steht dabei die Ehrbarkeit, also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Achtung vor der Ehre der Mitmenschen und Gewaltlosigkeit. Zudem dürfen Wandergesellen höchstens 30 Jahre alt sein und müssen ledig, noch kinderlos und schuldenfrei sein.

Nach einem spannenden Tag in Neresheim versprachen die Gesellen in gereimten Versen ihren Dank und die gute Erinnerung an Neresheim, bevor sie in Richtung Bremen, die Schweiz oder wohin auch immer die Füße tragen weiterzogen.