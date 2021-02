Am Mittwoch gegen 15 Uhr ist eine 25-Jährige auf der Landstraße 2033 von Neresheim in Richtung Iggenhausen gefahren. In einer Rechtskurve verlor sie auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie, leicht seitlich versetzt, mit einer entgegenkommenden 21-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 21-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Neresheim, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort waren, aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer, die Unfallverursacherin leicht verletzt.

Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro. Die L2033 musste bis etwa 16.40 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.