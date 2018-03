Frau bei Unfall verletzt: Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Neresheim nach einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 1084 bei Neresheim ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Daimler-Fahrer hatte um 05.35 Uhr die Landesstraße von Elchingen in Richtung Autobahn befahren, als er ein entgegen kommendes Auto einer 45-Jährigen streifte. Durch den Unfall wurde unter anderem die Seitenscheibe des Autos beschädigt und die Frau durch Splitter leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wurde auf circa 800 beziffert.

Der Daimlerfahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich aber später telefonisch bei der Polizei. Hierbei gab er an, dass er an der Unfallstelle mit einem Lkw-Fahrer gesprochen habe und unter Schock stand.