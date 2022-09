Flugplatzfest: Gefeiert wurde in der Segelfliegerhalle

Die Vorfreude war riesig. Nach Jahren der Unterbrechung wollte der Luftsportring Aalen am vergangenen Wochenende auf seinem Flugplatz in Elchingen endlich mal wieder ein großartiges Flugprogramm zeigen, viele Gäste begrüßen und feiern.

Schon in den Tagen vor dem Fliegerevent waren die Wetterprognosen so schlecht, dass die Verantwortlichen des Luftsportrings aus dem Flugplatzfest mit Flugvorführungen und Programm einen Fliegerhock gemacht haben.

Die Organisatoren rund um Andreas Trümper haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber sie hat sich nach dem verregneten und windigen Herbstwochenende als die Richtige erwiesen.

Viele Mitglieder des Luftsportrings hatten sich für Auf- und Abbau extra Urlaub genommen, die Fliegerjugend des LSR-Aalen hat sich in diesem Jahr bei Planung und Durchführung besonders engagiert.

Natürlich kamen bei weitem nicht so viele Zuschauer. Über 10 000 Besucher waren es bei den letzten Malen und „normalem“ Wetter. Am vergangenen Samstag zog dann ein Regenschauer nach dem anderen über das Härtsfeld und den Flugplatz Elchingen. Dazu hingen die Regenwolken so tief, dass ein Flugprogramm nicht durchführbar war. Üblich bei solchen Fliegerfesten ist auch ein sogenanntes Fly-IN, Piloten von anderen Flugplätzen melden sich mit ihren Flugzeugen an und können dann in einem definierten Zeitfenster anfliegen und landen. Es ist wie bei einem Familientreffen.

Oft sind dann Flugzeugraritäten zu bestaunen, die sehr selten sind. Am Samstag schaffte es tatsächlich ein Pilot mit seiner Nord 1101 aus dem Jahr 1943. Er kam aus der Nähe von Ingolstadt. Er musste während des Fluges immer wieder Regenschauern ausweichen, aber schaffte es sicher in Elchingen zu landen. Die Nord 1101 ist ein französischer Lizenzbau einer Messerschmitt 208.

Weltweit gibt es noch rund Dutzend Flugzeuge dieses Typs in lufttüchtigem Zustand, die als Liebhaberstücke geflogen werden. Die einzige flugfähige Nord 1101/ Me 208 in Deutschland hat die Werknummer 113 und ist am Flugplatz Burgheim, in der Nähe von Ingolstadt in Bayern stationiert und hat trotz Wetterkapriolen den Weg nach Elchingen gefunden. Nach rund zwei Stunden „Zwangsaufenthalt“ und zwei weiteren Regenschauern flog der Pilote seine Rarität dann wieder sicher zurück.

Die anwesenden Zuschauer bekamen mit Modellflug-Vorführungen und Überflügen von Motormaschinen dennoch Flugzeuge in Aktion zu sehen.

In der nächsten Zeit soll entschieden werden, ob der Zuschauermagnet gleich im nächsten Jahr wieder stattfinden soll oder erst wieder – turnusgemäß- in zwei Jahren.