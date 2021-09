Flugplatz Aalen-Elchingen ist im Fernsehen

Eine vierteilige Serie über den Flugplatz Aalen-Elchingen ist ab Montag, 20. September, in der SWR-Landesschau Baden-Württemberg zu sehen.

Der Traum vom Fliegen verbindet die Frauen und Männer vom Flugplatz Aalen-Elchingen. An jedem Tag, an dem sie hier sind, erfüllen sie ihn sich aufs Neue. Damit das aber möglich ist, müssen alle mitanpacken, um den Flugplatz und die Flugzeuge in Schuss zu halten. Wer sind die Menschen, die hier ihrer Leidenschaft nachgehen und für reibungslose Abläufe sorgen? Ein Kamerateam hat einige von ihnen getroffen und begleitet. Die vierteilige Serie „Eine Woche… Auf dem Flugplatz Elchingen“ ist von Montag, 20., bis Donnerstag, 23. September, in der Landesschau zu sehen, die von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR-Fernsehen läuft. Nach der Ausstrahlung sind die Sendungen verfügbar in der ARD-Mediathek.

Montag, 20. September: „In der Flugschule“: Wer die Lüfte erobern will, muss gut ausgebildet sein. In der Flugschule bereitet sich der 23-jährige Bastian Ullmann auf seinen ersten Alleinflug vor. Dafür muss er eine Notfall-Situation üben: den gefürchteten Seilriss.

Dienstag, 21. September: „Im Kontrollturm“: Wir begleiten Claas Detel im Kontrollturm. Er selbst war Flugkapitän, verlor aber wegen der Corona-Krise seinen Job. Heute sorgt er auf dem Flugplatz dafür, dass alle sicher abheben und landen können.

Mittwoch, 22. September: „Die Schrauber“: Für Robert „Robby“ Haag bedeutet Fliegen alles. Nach seiner Krebserkrankung hat ihm der Wunsch, wieder fliegen zu können, Kraft gegeben. Heute baut er Flugzeuge in seiner eigenen Manufaktur. Währenddessen wartet Enrico „Richi“ Bender die Vereinsflieger. Trotz schlechten Wetters muss er für einen Testflug in die Luft.

Donnerstag, 23. September: „Campen neben der Landebahn“: Das Kamerateam trifft Platzwart Peter Aigen und das Camper-Ehepaar Elke und Willi Lang. Sie alle leben auf dem Campingplatz direkt neben der Landebahn. Der Flugzeugkrach stört sie nicht – im Gegenteil.