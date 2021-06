Florian Markert zum ersten Konrektor der Härtsfeldschule ernannt

Mit guten Nachrichten im Gepäck ist Schulrat Christian Meinzinger vom Staatlichen Schulamt Göppingen an die Härtsfeldschule Neresheim gekommen. Meinzinger überreichte Florian Markert seine Ernennungsurkunde zum ersten Konrektor der Härtsfeldschule. Dabei lobte er den jungen Konrektor für seine bisherige gute Arbeit. Markert gehört erst das zweite Schuljahr offiziell dem Schulleitungsteam an und musste gleich zu Beginn seiner Tätigkeit mit der Bewältigung der Coronakrise einige knifflige Aufgaben lösen. Er trat im Schuljahr 2019 / 2020 zunächst die Stelle des zweiten Konrektors an und rückt nun auf. Schulrat Meinzinger versprach in seiner kurzen Ansprache an das Kollegium der HFS zudem für die freigewordenen Position eine baldige Lösung im Sinne der Härtsfeldschule