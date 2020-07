Fitzek in Neresheim schließt zum runden Geburtstag

Raumausstatter Josef Fitzek, der das Sattler- und Polsterhandwerk erlernte, hat von 1950 bis 1954 im Neresheimer Teilort Dorfmerkingen eine Polsterwerkstatt und einen nebenher geführten Möbelhandel betrieben. 1954 zog Josef Fitzek mit seinem Ladengeschäft und Werkstatt in Neresheim in die Hauptstraße 23. Von 1955 bis 1966 betrieb Josef Fitzek eine Filiale in Oberkochen. Als der erste Bauabschnitt seines zweistöckigen Gebäudes 1959 soweit fertig war, hielt er mit seinem Möbelhaus Einzug im sogenannten Stadtgraben. Drei Jahre später wurde in einem weiteren Bauabschnitt das Wohnhaus mit einem Ladengeschäft erweitert. So steht es auch heute noch im Badbrunnenweg 2 in Neresheim. Damals verfügte das Einrichtungshaus über 800 Quadratmeter Fläche und war ein moderner Einkaufs- und Anziehungspunkt.