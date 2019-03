Auf Unverständnis stoßen die geplanten Filialschließungen der Kreissparkasse und der VR-Bank in den Neresheimer Teilorten. „Das kommt in Neresheim verheerend an“, sagt Bürgermeister Thomas Häfele. Stein des Anstoßes ist die Tatsache, dass sich sowohl Kreissparkasse als auch VR-Bank Ostalb zum großen Teil aus den Stadtteilen zurückziehen wollen und ihre Kundinnen und Kunden auf die jeweilige Zweigstelle in der Kernstadt verweisen. Zumindest ein Trostpflaster sieht Häfele jedoch: In Elchingen, wo am Freitag die Zweigstelle der Kreissparkasse schließt, soll der Rückzug der beiden Banken nicht ganz so radikal ausfallen.

Bereits Ende Oktober hatte die Kreissparkasse Ostalb angekündigt, dass sie zum 8. März ihre Filiale in Elchingen schließt – und zwar ganz. Nach dem 8. März gibt es dort auch kein Selbstbedienungsangebot mehr, also keinen Geldausgabeautomaten. Die Kundinnen und Kunden werden an die Filialen in der Kernstadt Neresheim und im Aalener Stadtbezirk Ebnat verwiesen. Inzwischen wird versucht, sagt Häfele, eine Geldausgabe bei Privaten einzurichten. In den restlichen Neresheimer Stadtteilen gibt es ohnehin keine Zweigstelle der Kreissparkasse.

Die bevorstehende Schließung war den Elchingern Anfang Januar bei einer Bürgerversammlung sauer aufgestoßen. Damals hatte Häfele noch die Hoffnung gehabt, es könnte eine Kooperation mit der ebenfalls in Elchingen ansässigen VR-Bank geben.

VR-Bank behält einen Geldautomaten in Elchingen

Dies hat sich inzwischen erledigt. Denn auch die VR-Bank Ostalb zieht sich, wie sie am Freitag bekannt gegeben hat, zum 30. September aus Elchingen zurück. Allerdings lässt sie einen Geldausgabeautomaten bestehen. „Zumindest ein Trostpflaster“, kommentiert Häfele. Insgesamt aber trifft es Neresheim hart. Denn fünf von sechs Filialen, die die VR-Bank ganz schließt, sind auf dem Neresheimer Stadtgebiet: In Kösingen (bisher drei Stunden in der Woche geöffnet, kein Geldausgabeautomat), in Schweinorf (zwei Stunden pro Woche geöffnet, kein Geldausgabeautomat), in Ohmenheim (elf Stunden pro Woche geöffnet, kein Geldausgabeautomat), in Dorfmerkingen (fünf Stunden pro Woche geöffnet, mit Geldausgabeautomat). Außerdem wird die Filiale in Auernheim geschlossen (eine Stunde pro Woche geöffnet, kein Geldautomat). Alle Kundinnen und Kunden werden ab Oktober an die Filiale im Kernort Neresheim verwiesen.

Beide Kreditinstitute begründen ihre Entscheidung mit dem geänderten Kundenverhalten. Die digitalen Angebote würden stark nachgefragt und die Filialen immer seltener aufgesucht. Betriebswirtschaftlich bleibe ihnen daher gar keine andere Wahl.

Gegen die beabsichtigten Schließungen könne er wenig unternehmen, räumte Bürgermeister Häfele ein. Gleichwohl hätten ihn viele Reaktionen erreicht. Vor allem in den Ortschaftsräten habe man kein Verständnis für die Maßnahmen: Sonst sei immer die Rede davon, dass der ländliche Raum gestärkt werden müsse, und hier werde er geschwächt. Betroffen seien vor allem Senioren, junge Menschen weniger.

Das sich wegen der Maßnahmen in Schweindorf und Kösingen Käuferströme in Richtung Nördlingen umorientieren könnten, glaubt er allerdings nicht. Richtig sei aber, dass bereits jetzt vor allem Schweindorfer mehr in Richtung Nördlingen orientiert seien.