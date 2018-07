Fernduell: Bezirksteams rangeln um die Spitze

Die Saison neigt sich ihrem Höhepunkt zu, es geht um Meisterschaft und Abstieg. Spitzenreiter Dorfmerkingen reist zwei Wochen vor Schluss zum abstiegsgefährdeten TSV RSK Esslingen. Der TSV Essingen hat in Nellingen eine hohe Auswärtshürde vor sich. In Esslingen wird am Sonntag um 15 Uhr, in Nellingen um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist aufgebraucht. Die Sportfreunde stehen mächtig unter Druck und müssen in Esslingen unbedingt gewinnen. Aber der Gastgeber steckt mitten im Abstiegskampf. Schon im Hinspiel trotzte das Team vom Necker den Härtsfeldern ein 1:1 ab.

Die Mannschaft von SFD-Trainer Bernd Mailänder präsentierte aber zuletzt kämpferisch, wie etwa gegen Plattenhardt. Diese Einstellung wird auch in Esslingen nötig sein. Wenn es die Sportfreunde schaffen das Spiel zu bestimmen und ihre Chancen zu nutzen, dann ist ein Sieg drin.

In der Abwehr kommt nach über sechs Monaten Verletzungspause Fabian Stankowitz wieder zum Einsatz, wird aber wohl kaum über 90 Minuten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat sich an der Verletztenliste der Sportfreunde nichts geändert. Tobias Ex kann seine Mannschaft nur als Physiotherapeut unterstützen, Torwart Christian Zech arbeitet an seinem Comeback.

Da das Esslinger Sportgelände „Katharinenlinde“ nur schwer zu finden ist, bieten die Sportfreunde eine gemeinsame Fahrt im Mannschaftsbus an. Abfahrt ist um 12 Uhr am Sportheim Talblick.

Hohe Auswärtshürde

Der Vierte trifft auf den Zweiten: Dem TSV Essingen steht auf den Fildern eine hohe Hürde bevor. Sechs Siege und ein Unentschieden aus den letzten sieben Spielen, dass ist die eindrucksvolle Bilanz des TSV Essingen, seit der Niederlage in Dorfmerkingen am 26. März. So ist den Mannen von Trainer Wolfgang Frey der Regelegationsplatz nur noch theoretisch zu nehmen.

Insbesondere der Auftritt am Wochenende beim überzeugenden 4:0 über den Tabellendritten Regglisweiler hat gezeigt, in welch starker Form die Essinger sind. Der Teamgeist stimmt. Am Sonntag werden die Essinger eine ähnliche Leistung brauchen. Zweimal gab es diese Partie in der jungen Landesliga-Geschichte bislang und zweimal trat man ohne Punkte die Heimreise an. Auch für die dritte Partie scheint die Hürde sehr hoch zu liegen, zumal die Nellinger ebenfalls auf eine imposante Erfolgsserie zurückblicken. Seit sieben Spielen sind sie ungeschlagen und haben sich durch sechs Siege in der Rückrunde bis auf Platz vier nach vorne gearbeitet.