Feiert Dorfmerkingen den nächsten Sieg?

In Dorfmerkingen arbeiten die Sportfreunde weiter hart an der Verbesserung des Tabellenplatzes. Die Reise geht an diesem Samstag zum SSV Ehingen-Süd, einem Mitfavoriten um den Verbandsligatitel. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Seit vielen Jahren baut man in Ehingen eine Mannschaft auf, die den großen Sprung in die Oberliga schaffen soll. Nach und nach hat man um die Eigengewächse Daur, Sapina und Sutalo eine Mannschaft geformt, die sowohl spielerisch als auch von der Erfahrung her, in der Lage ist, dieses Vorhaben im sechsten Jahr der Verbandsligazugehörigkeit in die Tat umzusetzen. Momentan ist man zwar nur auf Platz sieben, aber die Anzahl der erzielten Tore und der breite Kader lassen auf mehr hoffen. 42 Treffer hat man bereits erzielt, bei 13 verschiedenen Torschützen, 26 Spieler des 29-köpfigen Kaders kamen bereits zum Einsatz. Das lässt auch auf die Schwäche des Teams schließen, man hat noch nicht die notwendige Konstanz bei Stammelf und Defensive gefunden - und vor allem in den Heimspielen hat man Punkte liegen lassen. 31 Gegentore sind zu viel für einen Titelanwärter.

Genau umgekehrt ist es bei den Sportfreunden, aber, nach zwei überzeugenden Heimspielsiegen in Serie soll nun auch auswärts ein Erfolgserlebnis dazukommen. Nur in Berg gelang es bisher zu punkten, bei allerdings auch durchaus ansprechenden Leistungen vor allem in Hofherrnweiler und bei der Normannia Schwäbisch Gmünd. So ist man mit diesen drei Punkten Vorletzter in der Auswärtstabelle. Ob sich das ausgerechnet in Ehingen ändern wird, das wird natürlich das Spiel zeigen, es wird darauf ankommen, die enorm gefährliche Offensive der Gastgeber in den Griff zu bekommen. Dilger, Sapina und der Ex-Aalener Kevin Ruiz haben zusammen bereits 23 Tore auf dem Konto. Zudem sind die zuletzt rotgesperrten Stammkräfte Sutalo und der Ex-Heidenheim-Profi Scioscia wieder spielberechtigt.

Dass die Ehinger auch dagegenhalten können, beweisen die 38 gelben, die zwei roten und eine gelb-rote Karte. Zusammengefasst also eine enorm schwere Aufgabe für das nach wie vor dezimierte Dorfmerkinger Team. Mit Michael Schindele, Daniel Nietzer und nun auch Duje Pesic fallen drei Stammspieler aus. Yannik Schmidt dagegen ist wieder gesund und einsatzfähig. Außerdem ist das Selbstvertrauen nach drei Siegen in vier Spielen gewachsen und man fährt zwar mit Respekt, aber ohne Angst zum Titelaspiranten. Die 14 verbleibenden Feldspieler werden zusammen mit den beiden Torhütern Christopher Junker und Christian Zech auch in Ehingen-Süd eine schlagkräftige Einheit sein.