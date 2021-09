Eva-Maria Ramsperger leitet das Neresheimer Stadtbauamt

Zum 1. September hat Eva-Maria Ramsperger aus Dischingen als neue Leiterin des Neresheimer Stadtbauamts ihren Dienst angetreten.

Ramsperger ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Sie studierte Architektur an der Hochschule Biberach und erzielte dort den Abschluss als Master of Arts. Nach dem Studium arbeitete sie viele Jahre als Architektin im Büro Asco-Team in Dillingen an der Donau. Dabei arbeitete sie mit Kommunen, privaten Bauherren und Ingenieurbüros zusammen und betreute kommunale sowie private Bauprojekte. Bürgermeister Thomas Häfele begrüßte Ramsperger und wünschte ihr für ihre neue Tätigkeit „viel Freude und Erfolg sowie stets eine glückliche Hand“.