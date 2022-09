Erste Kneipennacht in Neresheimer Bars

Ein Abend mit sechs DJs in drei Kneipen – das ist am kommenden Samstag, 17. September, bei der ersten Neresheimer Kneipennacht geplant. Die Wirte der Neresheimer Kneipen veranstalten ab 21 Uhr zum ersten Mal eine gemeinsame Musiknacht. Johannes und Christoph Ihle vom Café Meyer, Akin Bahadir von der Ak-Bar sowie Silke und Michele Albonino von der Rockbar Rössle möchten mit diesem Event das Neresheimer Nachtleben bereichern. Es sei ihnen nicht nur wichtig, Gutes zu tun, sondern auch zu signalisieren, dass sie keine Konkurrenten seien, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen würden, erklären die fünf Macher des Abends. Eigentlich hätte diese Veranstaltung bereits vor einem Jahr stattfinden sollen, coronabedingt musste die Musiknacht jedoch verschoben werden.

Der Erlös des Abends soll einem guten Zweck zugutekommen. Wer sich über einen Scheck freuen darf, wird nach der Kneipennacht bekannt gegeben. Eines ist jedoch sicher: Der Erlös soll den Kleinsten der Gesamtstadt zugutekommen.

Für Unterhaltung sollen insgesamt sechs DJs aus der Region sorgen. Im Café Meyer wird in gewohnter Weise DJ Markus alias Markus Schaaf mit Rockmusik auflegen. Heavy-Metal-Fans kommen in der Kellerbar des Cafés mit DJ Fidel und DJ Beidl (Julian Fälchle und Christoph Franke) auf ihre Kosten. Hip-Hop gibt es in der AK-Bar mit DJ Goldcut (Maximilian Achnet) und DJ Ambitious (Bastian Meyer). Schlagerfans können mit DJ Alex (Alexander Knaps) im Rössle das Tanzbein schwingen. Der Eintritt für den Abend kostet fünf Euro. Bändchen werden an jeder Kneipe ausgegeben.

Damit die Partygäste ohne Auto zum Event kommen können, werden Shuttle-Busse eingesetzt. Rückfahrzeit ist für alle um drei Uhr. Die genauen Abfahrtszeiten zur Veranstaltung gibt‘s online unter den jeweiligen Kneipen, im Neresheimer Nachrichtenblatt oder auf den Plakaten.